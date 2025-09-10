Christian Eriksen heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De 33-jarige middenvelder, die afgelopen zomer transfervrij vertrok bij Manchester United, gaat aan de slag bij VfL Wolfsburg. Daar komt hij terecht onder de Nederlandse coach Paul Simonis.

De Deense recordinternational hield de afgelopen maanden zijn conditie op peil bij Malmö FF in Zweden. Er gingen geruchten over een terugkeer naar Ajax, de club waar hij tussen 2009 en 2013 uitgroeide tot publiekslieveling, maar Wolfsburg sloeg uiteindelijk toe. "De gesprekken met de trainer en de clubleiding gaven meteen vertrouwen. Simonis heeft een duidelijk plan met mij en met dit team", aldus Eriksen op de clubsite.

Nieuw avontuur voor Eriksen

Voor Eriksen wordt het zijn eerste avontuur in Duitsland. Eerder droeg hij het shirt van Ajax, Tottenham Hotspur, Internazionale, Brentford en Manchester United. In Wolfsburg tekende hij tot de zomer van 2027.

Dat de selectie vol zit met landgenoten speelde mee in zijn beslissing. Met Joakim Maehle, Jesper Lindstrøm, Andreas Skov Olsen, Adam Daghim en Jonas Wind treft Eriksen meerdere ploeggenoten van het Deense nationale team. "Dat maakt de stap extra aantrekkelijk", zegt de middenvelder. Ook technisch directeur Peter Christiansen, zelf een Deen, zou een belangrijke rol hebben gespeeld in de onderhandelingen.

Christian Eriksen wird ein Wolf. 🐺



Der VfL Wolfsburg verpflichtet Dänemarks Rekordnationalspieler. Schön, dass du hier bist, Christian! 💚



➡️ https://t.co/RQcb2t8reB pic.twitter.com/SpWQgOJbAW — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 10, 2025

Eriksen vocht zich terug na hartstilstand

Eriksen schreef eerder al een bijzonder verhaal in zijn loopbaan. Tijdens het EK van 2021 kreeg hij een hartstilstand op het veld, waarna hij dankzij een inwendige defibrillator terugkeerde in de top. Sindsdien staat hij symbool voor veerkracht en doorzettingsvermogen. Bij United speelde hij de afgelopen drie seizoenen 58 wedstrijden in de Premier League.

Opsteker voor Simonis

Voor Paul Simonis is de komst van Eriksen een flinke opsteker. De Nederlandse trainer begon met vier punten uit twee wedstrijden uitstekend aan zijn Bundesliga-avontuur en krijgt er met de ervaren middenvelder een creatieve leider bij. Wolfsburg hoopt na enkele wisselvallige seizoenen weer mee te doen om Europees voetbal. Zaterdag wacht het thuisduel met FC Köln. Of Eriksen dan al inzetbaar is, is nog de vraag.

