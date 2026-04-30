Atlético Madrid en Arsenal zorgden voor een intens voetbalgevecht woensdagavond in de Champions League. Die strijd werd ook doorgevoerd op weg naar de kleedkamers. Daar verbrak Arsenal-speler Ben White een 'ongeschreven voetbalregel' die Diego Simeone witheet maakte.

Scheidsrechter Danny Makkelie en zijn Nederlandse team hadden hun handen vol aan de 22 spelers op het veld. Niet alleen hadden ze te maken met mekkerende voetballers over en weer, ook waren er drie penaltymomenten. Twee keer ging de bal daadwerkelijk op de stip, de andere keer draaide Makkelie hem op aanraden van VAR Danny Makkelie terug. Zodoende werd het 1-1.

Akkefietje tussen Diego Simeone en Ben White

Nog volop in de emoties liepen beide teams gezamenlijk richting de kleedkamers na het laatste fluitsignaal. Veel spelers liepen vakkundig om het logo van Atlético Madrid heen, dat vlak voor de catacomben ligt. Dat is een ongeschreven regel in het voetbal. Arsenal-verdediger White had echter andere plannen; hij liep met zijn noppen over het rood, wit en blauw van Atlético heen.

Daardoor kreeg hij het eerst aan de stok met Guiliano Simeone, de zoon van de trainer van Atlético Madrid. Daarna haastte El Cholo zich naar de situatie. Op de video die Marca deelde, is te zien hoe de Argentijnse oefenmeester de rechtsback van Arsenal aantal stevige klappen op de rug geeft. Dat vat de Engelsman op zijn beurt niet goed op, waarna de situatie verder escaleerde. Er zullen flink wat woorden zijn gewisseld. Toch eindigde het relletje zonder groot incident.

BEN WHITE STEPS ON ATLETI CREST AND SIMEONE REACTS 🚨🚨



On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club’s badge, and Simeone immediately called him out 🗣️



Was it disrespectful or just a mistake? 🤔#BenWhite #AtleticoMadrid #Arsenal #UCL pic.twitter.com/9lzBQpGIkZ — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 29, 2026

Handsbal Ben White

White, vervanger van de geblesseerde Jurriën Timber, kende een lastige wedstrijd in Madrid. Door een handsbal van hem legde Makkelie de bal op de stip. Álvarez zette vervolgens de gelijkmaker op het scorebord. Het bleek de laatste treffer, omdat later in de wedstrijd een strafschop voor Arsenal werd teruggedraaid. Door de 1-1 is er nog alles om voor te spelen tijdens de return volgende week dinsdag in Londen.