Scheidsrechter Danny Makkelie heeft zich in bepaalde voetbalkringen niet populair gemaakt tijdens Atlético Madrid - Arsenal. Hij wees in de halve finale drie keer naar de stip en hoewel één pingel werd teruggedraaid door de VAR drukte hij zo zijn stempel op het duel. In zowel Engeland als Spanje waren ze niet bepaald fan van Makkelies beslissingen.

Voor rust gaf de Nederlandse scheidrechter een penalty aan Arsenal na een overtreding op Victor Gyökeres. Die benutte het buitenkansje waar de nodige discussie over was. Dat zou niet de eerste keer zijn bij een beslissing van Makkelie, want in de tweede helft was het weer raak. Makkelie wilde eerst niets weten van een handsbal, maar werd door VAR Dennis Higler naar het scherm geroepen. Ben White kreeg de bal tegen de arm en daardoor gaf de scheidsrechter alsnog een pingel. Julian Álvarez maakte er vervolgens 1-1 van.

In Engeland waren uitgesproken over het incident. The Sun noemde de regel waardoor de penalty werd gegeven bijvoorbeeld 'een belachelijke toepassing van de handsbalregel'. Ook The Mirror was kritisch op de keuzes van Makkelie en de rest van het Nederlandse korps. Het ging hen niet zozeer om de gegeven penalty, maar vooral het derde moment in de slotfase van de wedstrijd. Toen gaf Makkelie opnieuw een strafschop aan Arsenal, maar na inmenging van de VAR werd die pingel teruggedraaid. Daar begrijpt het medium niet veel van. Volgens hen werd Arsenal op 'controversiële wijze een penalty ontnomen'.

Boosheid in Spanje

Hebben ze dan alleen in Engeland een mening over Makkelie? Nee, ook in Spanje viel de leidsman op. Het toonaangevende Marca spreekt zich duidelijk uit over het optreden van de scheidsrechter. De kritische verslaggever was niet bepaald onder de indruk van Makkelie, bijvoorbeeld bij het incident met de handsbal van White. "Om de een of andere reden zag Makkelie dit niet scherp. Sterker nog: hij zag het helemaal niet. Maar gelukkig rechtvaardigden de VAR-officials eindelijk hun salaris."

En bij de eerste gegeven penalty, de overtreding op Arsenal-spits Gyökeres, vond de Spaanse krant dat Makkelie fout zat en hij geen strafschop had moeten geven. Overigens werd op dat moment ook duidelijk dat de desbetreffende journalist niet bepaald voorzitter is van de fanclub van onze 'beruchte' landgenoot. "Don Danny, een van de UEFA-scheidrechters die al jaren verschrikkelijk is, en niet alleen vanwege deze wedstrijd in het Metropolitano, haastte zich naar de stip zonder dat een van de mannen achter de schermen hem durfde tegen te spreken."

De drie opmerkelijke momenten zorgden ervoor dat Makkelie een stempel drukte op het duel. Een doekje voor het bloeden: Ronald de Boer was als analist van Ziggo Sport wel te spreken over het optreden. "Ik vind dat Makkelie goed gefloten heeft."