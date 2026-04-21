Heftig nieuws uit Denemarken. Een voetballer van FC Midtjylland is zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Dat maakt de club dinsdag bekend.

Het gaat om de 19-jarige middenvelder Alamara Djabi. FC Midtylland deelde op sociale media een statement naar aanleiding van het incident. "Alamara Djabi raakte ernstig gewond bij een steekpartij en bevindt zich nu in stabiele toestand na twee operaties. Hij is ontwaakt uit een kunstmatig coma en maakt het, gezien de omstandigheden, goed."

"FC Midtjylland is in nauw overleg en samenwerking met de autoriteiten en steunt hem en zijn familie.", schrijft de club verder in het statement. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.



— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026

Twee optredens in eerste elftal

De voetballer uit Guinee-Bissau doorliep de jeugdopleiding van Benfica voordat hij in 2023 bij FC Midtjylland terechtkwam. Daar wacht hij nog altijd op zijn doorbraak, want hij speelde vooralsnog slechts twee duels voor het eerste elftal.

Hij maakte in 2023 zijn debuut in de beker en mocht dit seizoen één keer invallen in de voorronde van de Europa League. Djabi maakt verder vooral minuten voor de beloftenploeg van Midtjylland. Wel mag hij af en toe plaatsnemen op de bank bij het eerste elftal, maar hij moet ook geregeld plaatsnemen op de tribune.

Topclub in Denemarken

FC Midtyjlland is één van de grootste clubs in Denemarken en speelt ook bijna ieder jaar Europees voetbal. De club werd vier keer landskampioen, waarvan de laatste keer in 2024. Dit seizoen staat de club met nog drie speelrondes te gaan op de tweede plek met een achterstand van twee punten op koploper Aarhus.

Ex-club Rafael van der Vaart

Niemand minder dan Rafael van der Vaart speelde een blauwe maandag voor de club. In 2016 tekende hij bij Midtjylland en dat kwam destijds goed uit, omdat zijn vriendin Estavana Polman toentertijd ook in Denemarken handbalde. Van der Vaart kwam tot 20 officiële duels, waarin hij goed was voor twee goals en twee assists.