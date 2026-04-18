Estavana Polman is op 33-jarige leeftijd gestopt met handballen en daar heeft ze absoluut vrede mee. Haar vriend Rafael van der Vaart voelt hetzelfde, maar dat zal wel even hebben geduurd. De oud-voetballer vond namelijk dat Polman zo lang mogelijk moest doorgaan.

Polman maakte vrijdag bekend dat haar handbalcarrière erop zit na jaren alles te hebben gegeven voor de sport. De 33-jarige Arnhemse gaat andere uitdagingen aan in het leven. Zo brengt ze bijvoorbeeld binnenkort haar eigen boek 'Gewoon Estavana' uit. Ook een TV-carrière lijkt mogelijk voor Polman in het verschiet te liggen. Zo is ze een graag geziene gast bij Vandaag Inside en werd tijdens de uitzending van vrijdag zelfs al gekscherend gezegd dat er een contract voor haar klaarligt bij het programma.

Zelf weet ze nog niet wat ze zal gaan doen als haar topsportcarrière over een paar weken voorbij is. Ze wil 'gaan ontdekken waar ze nog meer blij van wordt' buiten het handbal. Haar eerstvolgende klus wordt het inrichten van het nieuwe huis dat ze onlangs met Van der Vaart heeft gekocht. Ook de momenten samen met haar dochtertje Jesslyn is iets waar Polman enorm naar uitkijkt.

Rafael van der Vaart

"Er is meer dan handbal", zegt Polman tegenover De Telegraaf over haar pensioen. Ook vertelt ze dat het stoppen nog geen vanzelfsprekendheid was. Haar vriend Van der Vaart wilde dat ze 'zo lang mogelijk doorging' met handballen. De oud-voetballer stopte zelf op 35-jarige leeftijd met zijn sport en wilde voorkomen dat zijn vriendin te vroeg de knoop door zou hakken.

"Ik had de spreekwoordelijke knoop misschien zelf al 49 keer eerder doorgehakt, maar door hem ook weer 50 keer opnieuw aan elkaar gelijmd", vertelt Polman over de keuze om te stoppen en de invloed van Van der Vaart in deze. "Ach, ik snap hem ook wel. Dit leven komt natuurlijk nooit meer terug en als iemand daar alles vanaf weet, dan is het wel."