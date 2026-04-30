Stervoetballer Lamine Yamal dreigt het eerste gedeelte van het aanstaande WK voetbal te missen. De aanvaller van FC Barcelona is al weken geblesseerd en het ziet er niet naar uit dat hij in de Spaanse competitie nog in actie komt. Ook het WK voetbal met Spanje in de Verenigde Staten, Canada en Mexico komt waarschijnlijk deels te vroeg, is de inschatting van zijn club.

De inschatting van de 'Blaugrana' houdt in dat de linksbenige aanvaller de wedstrijd tegen Kaapverdië mist en het duel met Saoedi-Arabië waarschijnlijk ook te vroeg komt. De clubleiding wil een terugval van de 18-jarige jongeling voorkomen en stuurt daarom een fysiotherapeut mee met het Spaanse elftal, die dagelijks verslag zal doen van zijn medische toestand.

Een bijeenkomst binnen de club diende deze week om het herstelplan voor de aanvaller uit te stippelen. Yamal sluit over een maand aan bij het Spaanse nationale elftal, maar kampt nog met een blessure aan zijn linkerbovenbeen. Het plan omvat intensieve begeleiding, niet alleen tot aan het WK, maar ook tijdens het toernooi.

Speciale fysiotherapeut

Volgens de krant AS is besloten dat Fernando Galán, een externe fysiotherapeut die al lang met de club samenwerkt, verantwoordelijk wordt voor het nauwlettend toezicht op de revalidatie van Lamine Yamal. Galán zal de speler zowel bij de club als bij het Spaanse elftal begeleiden en krijgt de taak om dagelijks rapporten naar de verantwoordelijken van Barcelona te sturen tijdens het WK. Het werk wordt overzien door Raúl Martínez, het hoofd van de fysiotherapieafdeling van het eerste elftal.

Het hoofddoel is om het volledige herstel van de speler te garanderen en elke overhaaste terugkeer die tot een terugval kan leiden, te voorkomen. De voorzichtigheid is maximaal, aangezien het risico op een nieuwe blessure aan de hamstrings hoog is voor een atleet met de kenmerken van Yamal, die bekend staat om zijn kracht en explosiviteit. Het geval van Raphinha, die dit seizoen twee terugvallen kende bij een poging tot terugkeer, dient als waarschuwing.

Fit voor cruciaal groepsduel

Tijdens de vergadering schatten de fysiotherapeuten een hersteltijd van zes tot zeven weken voor de jonge aanvaller. Deze termijn sluit zijn aanwezigheid bij de openingswedstrijd tegen Kaapverdië op 16 juni vrijwel uit en werpt twijfel op over zijn deelname aan de volgende wedstrijd tegen Saoedi-Arabië op 21 juni. De hoop van de club is dat Lamine Yamal 100 procent fit is voor de wedstrijd tegen Uruguay op 27 juni, die als cruciaal wordt beschouwd voor de groepsfase.