Luuk de Jong vierde zaterdag groot feest met FC Porto na het binnenhalen van het kampioenschap. De spits vergat daarbij zijn roots niet, want hij kwam ook nog met een verwijzing naar PSV.

FC Porto speelde zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen. De titel was al officieel binnen, maar tijdens de laatste thuiswedstrijd werd er natuurlijk groot feest gevierd. Tegen Santa Clara werd er met 1-0 gewonnen, waardoor de laatste wedstrijd ook nog werd afgesloten met een zege. Onder coach Francesco Farioli werd er slechts twee keer verloren. Het opvallende is dat Benfica als derde is geëindigd, terwijl die ploeg geen enkele keer verloor dit seizoen. Wel speelde de ploeg van José Mourinho elf keer gelijk.

De Jong en Porto maakt het niets uit wat de andere ploegen hebben gedaan, want zij konden zaterdagavond een kampioensfeestje vieren. Op dat feest was de spits zijn oude ploeg PSV niet vergeten. Terwijl hij op het veld stond van het Estadio Dragão zong hij het liedje 'Voor ons mooie PSV' een nummer waarmee hij zijn liefde voor de Eindhovense club nog maar eens onderstreepte.

Toch heerste er niet alleen vreugde bij De Jong. Toen hij in het zonnetje werd gezet, kon hij de tranen niet meer bedwingen. Hevig geëmotioneerd stond hij in het stadion, waardoor veel fans twijfelden over zijn toekomst in Portugal.

Toekomst van Luuk de Jong

Of De Jong zijn periode bij FC Porto een vervolg krijgt, is nog maar de vraag. De 35-jarige spits speelde door een slepende blessure slechts vijf wedstrijden in zijn eerste seizoen voor de Portugese topclub. Het contract van De Jong loopt nog tot eind juni, maar de club heeft nog wel een optie om zijn contract met een extra jaar te verlengen. Of dit gaat gebeuren, is echter de vraag.

In Portugese media werd namelijk gesproken over een vertrek van De Jong. Vanwege privé-omstandigheden zou hij graag terug naar Nederland willen. Vanuit De Jong zelf is dit nog niet bevestigd. Bij welke club hij dan terug zou keren in Nederland is nog maar de vraag. Met de aanwezigheid van Ricardo Pepi, Alassane Pléa en Myron Boadu is de kans dat PSV hem terughaalt niet heel groot. Tenzij een van deze spelers nog een transfer maakt in de zomer.

