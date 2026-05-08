De kans is zeer aanwezig dat Luuk de Jong FC Porto na een jaar alweer gaat verlaten. Vanwege familiaire omstandigheden zou de spits mogelijk terug willen keren naar Nederland. FC Twente, zijn oude club, zou de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Volgens de Portugese krant A Bola ligt de toekomst van De Jong bij Porto nog altijd open. Meerdere media brachten naar buiten dat de spits zeker zal vertrekken aan het eind van het seizoen, maar de waarheid is dat beide partijen nog altijd in gesprek zijn. Porto en De Jong houden rekening met meerdere factoren, waaronder de familiaire omstandigheden waardoor hij terug naar Nederland zou willen, maar ook de revalidatie van zijn zware blessure.

Revalidatie

De Jong had slechts vijf competitiewedstrijden voor Porto gespeeld en één goal gemaakt toen het in december helemaal mis ging. De 35-jarige spits scheurde zijn kruisband en direct werd duidelijk dat zijn seizoen erop zat. De Jong kwam niet meer in actie voor Porto en is nog altijd bezig met zijn revalidatie. Ook dit speelt in de ogen van club en speler mee in zijn beslissing. De Jong heeft een contract tot 30 juni van dit jaar.

'Ondanks het goede herstel van de ernstige blessure aan zijn linkerknie, opgelopen in december, en het feit dat de speler zeer positief reageert op zwaardere oefeningen, zorgt een persoonlijk probleem, gerelateerd aan de ziekte van een naast familielid, ervoor dat de Nederlander serieus overweegt terug te keren naar zijn thuisland', schrijft A Bola.

FC Twente op vinkentouw

Volgens het Portugese medium wordt hij nadrukkelijk gevolgd door FC Twente-directeur Erik ten Hag. De Tukkers zouden al enkele maanden nadenken over een mogelijke terugkeer. De club uit Enschede staat volledig open voor het scenario dat De Jong de laatste fase van zijn herstel in Nederland afrondt. Daarnaast zou Twente hem ook een plek binnen de club voor de lange termijn willen aanbieden.

De Jong heeft een mooi verleden in Enschede. De 35-jarige spits won er in zijn eerste seizoen (2009/10) de landstitel, de beker in het daaropvolgende seizoen en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. De Jong liet een uitstekende indruk achter bij Twente: in drie seizoenen scoorde hij maar liefst 60 doelpunten in 120 officiële wedstrijden, waarna hij in de zomer van 2012 naar Borussia Mönchengladbach in Duitsland vertrok.

PSV-supporters houden de situatie van de ware clublegende óók in de gaten.Met de Eindhovenaren werd hij vijf keer kampioen van Nederland. In totaal staat de spits op een gigantisch aantal van 192 goals en 100 assists in 337 Eredivisie-wedstrijden. Maar liefst 186 van die 192 treffers maakte de in Zwitserland geboren De Jong voor zijn grote liefde PSV. PSV-coach Peter Bosz wist niets van een eventuele terugkeer. "Ik weet hier niets van, maar ik weet ook niet alles", lacht Bosz. "Het is weer de tijd van het jaar...", sluit hij af.

