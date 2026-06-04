José Mourinho staat natuurlijk bekend als een eigenwijs persoon pur sang. Daardoor is het wellicht iets minder opvallend wat de voetbalcoach nu weer heeft besloten om te doen. De Portugees was het niet eens met een opgelegde straf en stapt naar het Hof voor de Rechten van de Mens.

In zijn lange carrière baarde José Mourinho al zeer vaak opzien door allerlei gekke handelingen. Hij neemt vrijwel nooit een blad voor zijn mond en reageert daarnaast altijd erg emotioneel langs de zijlijn. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Portugees door een deel van de voetbalwereld wordt geliefd, maar door een ander deel juist wordt verafschuwd. Met zijn stap naar het Europese hof lijkt hij vooral een statement te willen maken.

Zaak aangespannen

De 63-jarige Mourinho heeft namelijk een zaak aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) rond enkele disciplinaire sancties tijdens zijn periode als trainer bij de Turkse club Fenerbahçe. Dat kwam naar voren uit rechtbankdocumenten die het Franse persbureau AFP heeft ingezien. De sancties werden wel al tweeëneenhalf jaar geleden, in november 2024, opgelegd door de Turkse voetbalbond TFF. Het is niet precies duidelijk waarom de coach juist nu naar het Hof stapt.

De bond bestrafte Mourinho destijds voor onsportief gedrag tegen supporters van een tegenstander tijdens een wedstrijd, en voor mediaoptredens waarin hij kritiek had op de arbitrage. Hij werd vervolgens voor één duel geschorst en kreeg bovendien een boete. Daar is hij het niet mee eens, vooral door de gang van zaken in Turkije.

De gerenommeerde coach meent immers geen eerlijk proces te hebben gehad in Turkije. Mourinho beweert dat de tuchtcommissies van de TFF niet onafhankelijk zijn. Ook is de Portugees van mening dat zijn recht op vrijheid van meningsuiting is geschonden. Het Hof heeft zijn klacht serieus opgepakt en heeft vragen gesteld aan de autoriteiten in Turkije.

Terugkeer naar Madrid

Mourinho werkte tot de zomer van 2025 bij de Turkse grootmacht Fenerbahçe, alvorens hij werd ontslagen. Daarna keerde hij terug naar zijn eigen land, waar hij Benfica onder zijn hoede had. Ook daar vertrekt hij waarschijnlijk al na een seizoen. De laatste tijd worden de geruchten rond een overstap naar Real Madrid, waar hij al tussen 2010 en 2013 werkte, steeds hardnekkiger.

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