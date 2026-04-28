De kans dat José Mourinho, de huidige trainer van Benfica, komende zomer terugkeert naar Real Madrid, wordt steeds groter. Álvaro Arbeloa verving Xabi Alonso gedurende het seizoen, maar zal naar verwachting aan het einde van het seizoen vertrekken.

David Ornstein van The Athletic garandeert dat de Portugees de favoriet is van voorzitter Florentino Pérez om Arbeloa op te volgen. Sterker nog: dit keer zal Florentino zelf het proces van de trainerskeuze leiden. Dit in tegenstelling tot vorig seizoen, toen de uiteindelijke keuze voor Xabi Alonso als opvolger van Carlo Ancelotti werd geleid door algemeen directeur Jose Ángel Sánchez, hoewel hij natuurlijk wel de goedkeuring van de voorzitter kreeg.

Nu zal Florentino de hoofdrolspeler zijn bij de keuze van de nieuwe coach. De nauwe band met José Mourinho, die de Koninklijke trainde tussen 2010 en 2013 en in 2012 LaLiga won met een recordaantal overwinningen, punten en doelpunten, geeft de Portugees sterke kansen. Volgens journalist Fabrizio Romano heeft Mourinho Real Madrid al laten weten beschikbaar te zijn voor een terugkeer naar het Bernabéu.

Clausule lijkt geen probleem

Mourinho heeft nog een jaar contract bij Benfica, maar beschikt over een lage clausule van 3 miljoen euro, waardoor hij de club aan het einde van het seizoen kan verlaten. Dat lijkt bovendien een bedrag dat Real Madrid wel wil besteden aan een hoofdtrainer.

De onvrede in Madrid is immers groot. Real Madrid zal voor het tweede opeenvolgende jaar het seizoen afsluiten zonder grote prijs. Het lot van Arbeloa lijkt daarmee bezegeld.

🍿 🍿 🍿 — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 28, 2026

Maar hoewel Mourinho de favoriet is van Florentino Pérez, zijn er binnen Real Madrid ook tegengeluiden. Dit komt mede door de stijl van de Portugese coach en zijn neiging tot conflicten met spelers. Dit gebeurde bijvoorbeeld met Casillas tijdens zijn eerste periode in het Bernabéu. Hij reageerde op X dan ook veelzeggend door drie emoji's van een bak popcorn te delen.

Ook de manier waarop hij sprak over Vinícius Júnior na het vermeende racisme-incident met Prestianni in de Luz, waarbij hij suggereerde dat de Braziliaan de situatie had uitgelokt door zijn manier van juichen, viel bij sommigen absoluut niet goed.

Er zijn volgesn de journalist ook nog andere kanshebbers. Mauricio Pochettino (bondscoach van de VS), Didier Deschamps (bondscoach van Frankrijk), Jurgen Klopp (ex-Liverpool, momenteel werkzaam voor RedBull) en Lionel Scaloni (bondscoach van Argentinië) zijn andere namen die genoemd worden.