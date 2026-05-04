Hommeles in het Braziliaanse voetbal: Neymar wordt door Robinho Júnior beschuldigd van mishandeling. Beide voetballers staan onder contract bij Santos, maar vergaten kennelijk even dat ze ploeggenoten zijn.

De 34-jarige Neymar zit in de nadagen van zijn loopbaan. De Braziliaanse bondscoach Carlo Ancelotti houdt de mogelijkheid open voor Neymar om een plaats in de selectie voor het WK voetbal te veroveren. Ancelotti heeft steeds gezegd dat Neymar in aanmerking voor een selectie komt als hij volledig fit is, maar de aanvaller werd niet geselecteerd voor de oefenwedstrijden tegen Frankrijk en Kroatië afgelopen maand.

Robinho Júnior (18) is de zoon van Robinho, die onder meer voor Real Madrid en Manchester City speelde en met het Braziliaans team de Copa America won in 2007.

Klap

Braziliaanse media melden dat Robinho Jr. bij de clubleiding Neymar heeft beschuldigd van het uitdelen van een klap in zijn gezicht. De reden dat Neymar zou zijn ontploft is dat zijn jonge ploeggenoot hem tijdens een training dolde. Neymar trok Robinho daarop onderuit en gaf hem een klap, zo gaat het verhaal, en voegde hem ook nog enkele beledigingen toe. Neymar heeft zich daarna wel met excuses bij zijn slachtoffer gemeld.

PROBLEMAS LEGALES PARA NEYMAR😬



Tras abofetear a Robinho Jr., el entorno del juvenil exige rescindir su contrato por falta de seguridad y lanzó tres acusaciones por agresión. ⚠️



Santos ya abrió una investigación oficial.😲 pic.twitter.com/nDY43j2A3e — Estadio Deportes (@EstadioDxts) May 4, 2026

Onderzoek

Volgens Braziliaanse bronnen wil de familie van Robinho dat de club een forse sanctie oplegt, bijvoorbeeld het stopzetten van het contract van Neymar. Dit is het enige wat Santos naar buiten heeft gebracht: "Santos FC laat weten dat er in opdracht van het bestuur direct na de gebeurtenissen een intern onderzoek is gestart, naar het incident met de spelers Neymar Jr. en Robson de Souza Jr. (Robinho) tijdens de training afgelopen zondag. De juridische afdeling van de club verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek."

In april maakte Neymar nog ruzie met een fan van Santos. De speler maaket hem uit voor dikzak. Met drie goals en twee assists in zes wedstrijden in de Braziliaanse competitie doet Neymar wel zijn best om bij de Braziliaanse bondscoach in het vizier te blijven.