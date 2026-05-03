Emmanuel Emegha is zondag bij zijn club RC Strasbourg uitgevallen met een spierblessure. Bondscoach Ronald Koeman meldt dat de spits weinig kans meer maakt op het WK. Ook Oranje-spits Memphis Depay is nog altijd geblesseerd.

Koeman heeft op weg naar het WK verschillende spelers met blessures zien wegvallen. Na Jerdy Schouten en Xavi Simons is het ook vrijwel zeker dat spits Emegha niet naar het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaat. De spits van RC Strasbourg liep volgens Koeman een spierblessure op in een competitiewedstrijd tegen Toulouse, dat liet hij weten bij Studio Voetbal.

Emegha viel in de 82e minuut in voor Sebastian Nanasi en lag kort daarna geblesseerd op de grond. Memphis, de vaste Oranje-spits onder Koeman, is nog altijd aan het herstellen van zijn blessure. De spits van Corinthians zal naar verwachting op tijd hersteld zijn voor het WK, maar het is echter maar de vraag of hij op tijd wedstrijdfit is. Koeman houdt er nog steeds rekening mee dat Memphis naar het WK zal gaan. De bondscoach gaat er vanuit dat hij nog speelminuten maakt voor Corinthians voordat de voorbereiding van het Nederlands elftal begint.

Guus Til als mogelijke vervanger Jerdy Schouten

Guus Til maakt volgens Koeman wel kans om mee te gaan naar het WK. De PSV'er zou mogelijk als vervanger van de geblesseerde internationals Jerdy Schouten en Xavi Simons in de selectie van Oranje kunnen komen. De aanvallende middenvelder kan echter ook als spits uit de voeten komen, zo bewees hij de voorbije seizoenen bij PSV.

Geen Georginio Wijnaldum

Koeman maakte duidelijk dat Georginio Wijnaldum niet meer voor Oranje zal spelen. "Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik voor anderen kies", aldus Koeman.

WK Oranje

Het Nederlands elftal speelt op drie juni nog een laatste oefenwedstrijd in De Kuip voor het WK tegen Algerije. Op 14 juni speelt Nederland de eerste groepswedstrijd op het WK in Dallas tegen Japan. Daarna volgen duels met Zweden en Tunesië.