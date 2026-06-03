De dood van Diogo Jota heeft diepe sporen achtergelaten bij zijn teamgenoten van Liverpool. Ibrahima Konaté, verdediger van de Engelse topclub, blikt een klein jaar na het drama terug op de afgelopen maanden en onthult erg veel last gehad te hebben van het overlijden van zijn Portugese vriend.

In een emotioneel interview met radio France Inter sprak Konaté openhartig over zijn mentale gezondheid en de depressie die hij doormaakte tijdens afgelopen seizoen, vooral vanwege de sterfgevallen van zijn vader en zijn vriend en teamgenoot bij Liverpool, Diogo Jota.

Het seizoen 2025/26 was bijzonder zwaar voor de speler, die te maken kreeg met twee verwoestende verliezen. Het eerste was de dood van de Portugese aanvaller Diogo Jota, bij een tragisch verkeersongeval op 3 juli. "Zelfs nu is het nog moeilijk te geloven", bekende de 27-jarige verdediger. "Eerlijk gezegd staat zijn kluisje nog steeds in de kleedkamer (van Liverpool, red.). Elke dag is hij bij ons. Het was bruut."

"Ik was er kapot van, ik verloor mijn interesse in alles", vervolgt de Franse WK-ganger. Jota en Konaté waren meer dan vrienden en ploeggenoten, ze waren ook nog eens buren. "Roem interesseerde hem niet. Eerlijk gezegd was hij een uitzonderlijke kerel. Hij kon met iedereen praten, van jong tot oud, het was ongelooflijk om hem in het team te hebben. Ik was ook zijn buurman, dus ik deelde meer momenten met hem."

Ook vader overleden

De start van Konaté's seizoen bij de Engelse club werd beïnvloed door dit persoonlijke drama. De situatie verslechterde begin 2026 met de dood van zijn vader, die al enkele weken in het ziekenhuis lag. "Ik heb hier nooit over gesproken, maar het is waar dat mijn vader aan het begin van het seizoen wekenlang in het ziekenhuis lag. En in mijn situatie wist ik niet wat ik moest doen; naar huis gaan of bij de club blijven", onthulde hij.

Konaté bekende alles voor zichzelf te hebben gehouden, een fout die hij nu afraadt. "Het is een advies dat ik geef aan iedereen die naar me luistert: als je je slecht voelt of er gebeurt iets, praat dan met de mensen om je heen. Het kan helpen en je goed doen. Ik sprak er niet over en hield het voor mezelf."

Hoewel de familie was gewaarschuwd dat zijn vader niet lang meer te leven had, kwam de dood als een schok: "Je bent nooit voorbereid en we wisten niet dat het zo snel zou gebeuren." De terugkeer naar het voetbal was moeilijk, waarbij de kompaan van Virgil van Dijk toegaf zich 'een beetje afwezig' te voelen.

Taboe rond depressie

De Franse verdediger wil nuhet taboe rondom depressie in het voetbal doorbreken. "Ik denk dat depressie iets veel diepers is, een ziekte die mensen dagelijks ervaren. Je kunt ook een depressie hebben in het voetbal, je moet je er niet voor schamen om dat te zeggen", stelde hij.

Hij bekritiseerde het idee dat spelers niet mogen lijden omdat ze veel geld verdienen: "Dat is onzin en dat moet je niet zeggen. Depressie is iets intiems. Als je een depressie hebt, begint het in je hart, stijgt het naar je hersenen en neemt het je hele lichaam over. Voor mij is dat het moeilijke en daar moet je over praten."

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