Liverpool-speler Ibrahima Konaté gaat door een loodzware periode. De vaste kracht van trainer Arne Slot verloor zijn vader Hamady deze week. Dat maakte de Fransman bekend via Instagram.

Konaté ontbrak woensdag in Marseille. Slot zei na het treffen in de Champions League al dat het ging om privé-omstandigheden. "Ten eerste: het is heel verdrietig voor hem", wilde Slot kwijt. "Ten tweede missen we hem, want ik heb hem voornamelijk laten spelen." Konaté kwam dit seizoen al 30 potjes in actie voor Liverpool, waarvan de meeste als basisspeler. In Frankrijk werd hij vervangen door Joe Gomez.

Op donderdag deelde Konaté dat zijn vader is overleden. Het aangrijpende bericht bevatte de bekende Islamitische frase: "Van Hem komen wij, en tot Hem keren wij terug." De uitvaart is vrijdag. Konate is geboren in Parijs en is de op één na jongste van acht kinderen. Zijn ouders emigreerden vanuit Mali naar de Franse hoofdstad, terwijl hijzelf op 15-jarige leeftijd Parijs verliet om zich aan te sluiten bij de jeugdopleiding van Sochaux.

Aflopend contract

Via Sochaux en Leipzig belandde Konaté in 2021 voor liefst 40 miljoen euro in Liverpool. Daar werd hij vorig jaar landskampioen, terwijl ook de FA Cup, League Cup (2) en het Community Shield in zijn prijzenkast staan. De Franse verdediger heeft een aflopend contract op Anfield en vooralsnog lijkt het er niet op dat hij dat gaat verlengen.

Liverpool bijna zeker van achtste finales

Liverpool zette woensdagavond een belangrijke stap naar het bereiken van de achtste finales. Op bezoek bij Marseille won de ploeg van trainer Arne Slot met 3-0 dankzij onder meer een bekeken vrije trap van Dominik Szoboszlai en een goal in blessuretijd van Cody Gakpo. Liverpool staat nu vierde met 15 punten. Het speelt nog tegen Qarabag op het eigen Anfield.

