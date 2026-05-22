Een klein jaar na het overlijden van oud-Liverpool speler Diogo Jota werd er vrijdag een biografie over zijn leven gepresenteerd. Een van de aanwezigen was bondscoach van Portugal Roberto Martínez.

Het boek, getiteld 'Diogo Jota - Nunca mais é muito tempo' (Nooit meer is te lang), is geschreven door José Manuel Delgado, voormalig adjunct-directeur van de Portugese sportkrant ABOLA en werd afgelopen vrijdag officieel gelanceerd.

'Zonder Diogo Jota hadden we de Nations League niet gewonnen'

Een van de aanwezigen bij de presentatie was Martínez. De bondscoach haalde de cruciale rol van Diogo Jota bij de winst van de Nations League aan en benadrukte de veerkracht van de tragisch overleden voetballer voor het veroveren van de wereldtitel op het eindtoernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

"Ik wil graag iets heel belangrijks delen, want in het voetbal praten we over individueel talent en sleutelmomenten. Winnende teams bestaan uit spelers zoals Diogo Jota. Als we het alleen al hebben over de Nations League, de laatste titel van ons nationale team, dan herinner ik me het moment dat Diogo Jota het veld opkwam tegen Denemarken. Vandaag kan ik zeggen: zonder Diogo Jota hadden we de Nations League niet gewonnen", onthult hij.

"De glimlach in de kleedkamer, het bereiken en het diepe geloof. Als we het hebben over de persoon die voetbalt, is het voorbeeld van Diogo Jota enorm belangrijk. Het boek is nu een erfenis voor ons, maar ook voor de nieuwe en toekomstige generaties om het gedrag en de toewijding te herinneren die een speler moet hebben in een winnend team. Nu heeft het nationale team de kracht en de geest van Diogo Jota. We waren al samen toen we het hadden over de selectie. Diogo Jota hoort erbij. Hij geeft ons de kracht om het WK te winnen", zo sprak Martínez tijdens zijn emotionele toespraak.

Familieleden

Bij de presentatie van de officiële biografie van Jota waren ook familieleden van Jota en André Silva aanwezig, zoals Rute Cardoso, de weduwe van de voormalige Portugese international, Pedro Proença, voorzitter van de FPF, en Marcelo Rebelo de Sousa, voormalig president van de Republiek.

