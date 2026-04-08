De overleden Roemeense bondscoach Mircea Lucescu was een geliefd man in zijn eigen land en ver daarbuiten. Hoewel hij tachtig jaar oud was, stond hij nog volop in het leven en leidde hij de Roemeense nationale ploeg nog bijna naar het WK voetbal vorige maand. Na zijn overlijden duikt het laatste interview dat Lucescu op, met daarin kenmerkende woorden.

De legendarische Lucesku vocht maandenlang tegen een ziekte, waarvan hij de aard nooit heeft willen onthullen. Minder dan een maand geleden gaf hij nog een interview aan de Engelse kwaliteitskrant The Guardian. "Toen de artsen me vertelden dat ik mijn trainerscarrière kon voortzetten, richtte ik me op wat ik voor Roemenië moest doen. Ik ben niet in topvorm, dus ik zou me terugtrekken als er een andere optie was. Maar ik sta erop, ik kan niet als een lafaard weggaan", waren zijn laatste woorden vlak voor de play-offs voor het WK voetbal.

Drie ziekenhuisopnames

De afgelopen maanden lag Lucesku driemaal in het ziekenhuis, vóór dit laatste verblijf waaruit hij niet meer terugkeerde. Tijdens die periodes bleef hij nauw contact houden met de spelers en technische staf, en analyseerde hij de wedstrijden van Turkije, de tegenstander van Roemenië in de halve finale van de WK-play-offs. Die wedstrijd ging jammerlijk met 1-0 verloren, waardoor Lucescu plaatsing voor het WK zag mislukken. Enkele dagen later ging het helemaal mis.

'Veel veranderd'

"Ik was zeer verrast toen ik zag hoe de zaken waren veranderd sinds mijn terugkeer op de bank van Roemenië", zei hij over zijn terugkeer bij de nationale ploeg in 2024, nadat het land op het EK tegen Oranje had gespeeld. "Tegenwoordig is het steeds moeilijker om lof te ontvangen, nietwaar? Ik zou willen dat degenen die ons bekritiseren de hele context bekijken en objectief zijn, zonder haat..."

'Extreem moeilijke omstandigheden'

Hij sprong regelmatig in de bres voor zijn spelers. "Ze hebben dit niveau bereikt onder extreem moeilijke omstandigheden. Ze zijn gaan spelen bij clubs over de hele wereld, van China tot de Golfstaten, in lagere Europese competities en in de Roemeense competitie. Ze proberen zich aan te passen en een naam op te bouwen. Net als alle Roemenen die buiten onze grenzen werken."