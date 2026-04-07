Triest nieuws uit de voetbalwereld. De legendarische Roemeense coach Mircea Lucescu is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg de voorbije periode meerdere hartaanvallen en lag lange tijd in het ziekenhuis. Eind maart coachte hij nog de nationale ploeg.

De Roemeen, die tot voor kort coach van de nationale ploeg van zijn thuisland was, lag sinds eind maart in het ziekenhuis. Hij werd kort na het verloren duel in de play-offs voor het WK voetbal tegen Turkije tijdens een overleg voor een training onwel. Vervolgens werd de Roemeen naar het ziekenhuis gebracht. Toen bleek dat hij een hartaanval had gehad.

In het ziekenhuis kreeg hij nog een hartaanval. Afgelopen vrijdag werd hij nog gereanimeerd. Dinsdag heeft de Roemeense voetbalbond zijn overlijden bevestigd. "De Roemeense voetbalbond spreekt zijn diepe spijt uit over het overlijden van Mircea Lucescu, die een absolute legende was, is en zal blijven. Het voetbal verliest vandaag niet alleen een briljante tacticus, maar ook een mentor, een visionair en een nationaal symbool die de driekleur naar de hoogste toppen van wereldwijd succes heeft gebracht."

Răzvan Burleanu, voorzitter van de Roemeense voetbalbond, is ook ontdaan door het nieuws. "Het is een zwarte dag voor Roemenië en voor het mondiale voetbal. Een man die elke seconde van zijn leven aan het voetbal wijdde, is ons ontvallen."

Lucescu speelde als voetballer 74 interlands voor Roemenië in de jaren '60 en '70, maar werd daarna pas echt bekend als coach. In 1981 was hij al jarenlang bondscoach. Daarna zou hij onder meer werken voor Internazionale en Galatasaray, waarmee hij de UEFA Super Cup in 2000 won.

In Oekraïne coachte hij twaalf jaar lang Sjachtar Donetsk. In 2008/2009 resulteerde dat in zijn grootste Europese prijs. Dat seizoen won de Roemeen de UEFA Cup, wat we nu kennen als de Europa League. Op het afgelopen EK was hij bondscoach van Roemenië dat in de achtste finales werd uitgeschakeld door Oranje (0-3).