Lionel Messi heeft een grote beslissing genomen over zijn voetbaltoekomst. Hij stopt per direct als international van Argentinië. Dat heeft de 39-jarige voetballer maandag bekendgemaakt.

In een emotionele verklaring op Instagram licht Messi zijn keuze toe om te stoppen bij de nationale ploeg, met wie hij in 2022 wereldkampioen werd. 'Na al die tijd sinds de finale, en na lang nadenken, wil ik iedereen laten weten dat ik afscheid neem van het nationale team…' Hij schrijft dat hij deze woorden al twee dagen na de verloren finale van het WK voetbal van 2026 in de Verenigde Staten op papier zette, maar nu dus pas bekendmaakt.

'Het was een beslissing die me diep raakte, en nog steeds raakt, maar ik begrijp dat het het juiste moment is. Ik zweer dat ik altijd alles heb gegeven, niet alleen in de afgelopen jaren waarin we alles wonnen, maar ook daarvoor. Ik heb altijd gevochten en alles gegeven voor dit shirt, om jullie vreugde te brengen en jullie trots te maken om Argentijn te zijn door middel van voetbal', richt hij zich tot zijn fans.

'Dit raakt me diep'

'Er is niet veel tijd meer over, hoofdstukken worden afgesloten, en dit is er een die me diep raakt. Ik heb ervan gehouden, hield ervan en zal er altijd van blijven houden om in het nationale team te spelen. Ik heb alles gegeven wat ik had; ik heb niets meer te geven, en bovendien staan ​​er geweldige jonge spelers voor me klaar die het verdienen om daar te spelen. Bedankt voor alle liefde en steun in deze 20 jaar. Ik ga jullie allemaal missen. Nu ben ik gewoon een van jullie, die jullie vanaf de zijlijn aanmoedigt en steunt. In goede en in slechte tijden.'

Niet Ronaldo achterna

Messi gaat dus niet generatiegenoot Cristiano Ronaldo achterna. De Portugees is na zijn veertigste nog altijd international en speelde op het afgelopen WK ook nog mee. Het is zelfs nog niet uitgesloten dat Ronaldo over vier jaar met Portugal meedoet aan het nieuwe WK, mede ook omdat zijn land dan mede-organisator is van het WK.

Messi sluit af met een hoop dankwoorden richting zijn familie, alle bondscoaches die Argentinië heeft gehad en alle teamgenoten die zijn interlandcarrière meemaakten. 'Ik neem onvergetelijke herinneringen en momenten mee. Ik vertrek met de gemoedsrust en trots dat ik iedereen een aantal werkelijk droomachtige momenten heb bezorgd. Het was ongelooflijk om dit met jullie allemaal te hebben gedeeld. Ik hou van jullie! Dank God dat Hij me Argentijns heeft gemaakt.'

Vader overleden

Na het afgelopen WK voetbal, waarin Argentinië met Messi verloor in de finale van Spanje (1-0), verloor de stervoetballer van onder meer Inter Miami zijn vader Jorge. Na alles wat er in de afgelopen maanden gebeurd is, wist Messi het zeker en stond zijn besluit om te stoppen vast, schrijft hij.