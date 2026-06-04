Liverpool heeft een nieuwe trainer gevonden na het ontslag van Arne Slot. De Nederlander beleefde een teleurstellend seizoen bij de club en wordt nu opgevolgd door Andoni Iraola. Die is enthousiast over zijn nieuwe uitdaging.

"We kunnen bevestigen dat Andoni Iraola onze nieuwe hoofdtrainer is in seizoen 2026-27", schrijft de club op sociale media. De 43-jarige neemt het stokje over van Arne Slot, die zaterdag vertrok bij de club.

"Ik ben heel enthousiast, echt heel enthousiast", zegt Iraola over zijn nieuwe uitdaging. "Als je Liverpool kent, weet je natuurlijk dat het een grote club is. Een van de grootste ter wereld."

'Speciale club'

"Ik heb het altijd een speciale club gevonden", onthult hij. "Je hebt niet veel nodig om je aangetrokken te voelen tot Liverpool. De sfeer, de supporters, de club, de spelers, de kans voor mij om met topvoetballers te werken en te vechten voor titels", somt hij op. "Het kan niet beter dan dit. Zoeits is moeilijk te vinden. Dus ik ben heel opgewonden om te beginnen."

De Spaanse coach maakte de afgelopen drie seizoenen indruk bij Bournemouth. Hij werd in het laatste jaar zelfs zesde en daardoor gaat Bournemouth voor het eerst Europees voetbal spelen. Slot en Iraola kwamen elkaar de afgelopen twee seizoenen overigens al vier keer tegen in de Premier League. In het kampioensjaar van Liverpool won Slot beide onderlinge ontmoetingen: 3-0 en 2-0. afgelopen seizoen wonnen beide teams hun thuisduel.

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk sprak zich woensdag nog uit over het vertrek van Slot. Het nieuws kwam voor hem als een verrassing. "Ik ben hen heel erg dankbaar voor alles wat ze hebben betekend, voor mij en voor de club." Hij hoopt de de club nu weer de weg omhoog kan inzetten. "Want dit seizoen was beneden peil."

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