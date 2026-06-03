Arne Slot werd afgelopen week ontslagen bij Liverpool en het lijkt erop dat de club de vervanger zo goed als binnen heeft. Britse media weten namelijk zeker dat Andoni Iraola, die de afgelopen jaren bij Bournemouth werkte, de opvolger van de Nederlander gaat worden. Liverpool-legende Jamie Carragher is echter niet volledig overtuigd van de Spanjaard.

Het leek een sprookjeshuwelijk tussen Slot en Liverpool te gaan worden nadat de Nederlandse coach in zijn eerste seizoen direct de landstitel pakte. Twaalf maanden later werd hij echter de laan uitgestuurd door de clubleiding. Liverpool kende een matig seizoen en eindigde als vijfde. Dat was voldoende voor plaatsing voor de Champions League, maar niet genoeg voor Slot om zijn baan te mogen houden.

Liverpool lijkt enkele dagen later de opvolger al binnen te hebben, want in Engeland zijn meerdere media er vrij zeker van dat Iraola de nieuwe coach zal gaan worden op Anfield. De Spaanse coach maakte de afgelopen drie seizoenen indruk bij Bournemouth. Hij werd in het laatste jaar zelfs zesde en daardoor gaat Bournemouth voor het eerst Europees voetbal spelen.

Zorgen over Iraola

Dat gaan ze echter doen zonder hun succescoach, want Iraola kondigde in april al aan te gaan vertrekken en het lijkt erop dat hij snel bij Liverpool zal tekenen. Ondanks zijn sterke prestaties met Bournemouth zijn er echter toch wat twijfels over de aanstaande opvolger van Slot. Liverpool-legende Carragher is namelijk niet volledig overtuigd.

De Engelse oud-voetballer vond het altijd leuk om naar het spel van Bournemouth onder Iraola te kijken, maar vindt ook dat hij nog wat te bewijzen heeft. "Ik zei eerder al dat het een fout was van Iraola om Bournemouth te verlaten, want het volgende dat hij moet bewijzen is dat hij dat briljante voetbal met een hoge intensiteit ook kan laten zien op het Europese toneel. Hij moet laten zien dat hij de spelers op fysiek vlak kan managen in een seizoen met Europees voetbal", aldus Carragher in The Overlap.

'Hij had tenminste een titel gewonnen'

Dat is volgens Carragher een groot verschil met zijn Nederlandse voorganger: "Toen Slot kwam wisten mensen niet veel over hem, maar je kon tenminste wel zeggen dat hij kampioen was geworden met Feyenoord en dat hij Europees voetbal had gespeeld.

De clublegende wijst ook naar Jürgen Klopp, de voorganger van Slot: "Hij was coach van Mainz en moest bij Borussia Dortmund aantonen dat zijn stijl ook werkt in Europa. Dat moet Iraola nog altijd bewijzen."

Liverpool had in het afgelopen seizoen veel problemen met blessures en Carragher vreest dat onder Iraola weleens hetzelfde kan gebeuren door de intensiteit van zijn voetbal. "Als je kijkt naar zijn seizoenen als coach dan is er een trend dat het minder gaat richting het einde van het seizoen. Afgelopen jaar was voor het eerst dat zijn team een geweldige tweede helft van het seizoen had."

Slot won meeste duels van Iraola

Slot en Iraola kwamen elkaar de afgelopen twee seizoenen overigens al vier keer tegen in de Premier League. In het kampioensjaar van Liverpool won Slot beide onderlinge ontmoetingen: 3-0 en 2-0. afgelopen seizoen wonnen beide teams hun thuisduel.

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