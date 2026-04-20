Oud-topvoetballer Gheorge Hagi is aangesteld als de nieuwe bondscoach van Roemenië. De grootste voetballer die het land ooit gehad heeft volgt Mircea Lucescu op, die op tachtigjarige leeftijd het leven liet.

De 61-jarige oud-speler van onder meer Real Madrid en FC Barcelona is de opvolger van Mircea Lucescu, die twee weken geleden op 80-jarige leeftijd overleed. Onder leiding van Lucescu wist Roemenië zich niet voor het komende WK te kwalificeren. Het land verloor in de play-offs van Turkije en daardoor was deelname aan het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada niet meer mogelijk.

Hagi was in 2001 ook al bondscoach van Roemenië. Hij vertrok een half jaar later, na een mislukte WK-kwalificatie. Hagi werkte daarna als trainer in Turkije bij Bursaspor en Galatasaray en bij Roemeense clubs. Hagi leidt de Roemenen in juni voor het eerst in zijn tweede termijn als bondscoach, tijdens oefenwedstrijden tegen Georgië en Wales.

Nederland speelde op het afgelopen EK in Duitsland ook een wedstrijd tegen de Roemenen. In de eerste wedstrijd van de knock-outfase namen beide landen het tegen elkaar op in München. Nederland pakte met 3-0 de overwinning en ging naar de volgende ronde.

Ianis Hagi

Bij het Roemeense elftal kan Hagi gaan samenwerken met zijn zoon Ianis Hagi. De 27-jarige aanvaller speelt op dit moment voor het Turkse Alanyaspor en werd geboren in Istanbul toen zijn vader voor Galatasaray speelde. Ianis Hagi speelde voor grote clubs als Fiorentina, KRC Genk, Rangers en Alavès en is ook een cruciale spil in het Roemeense elftal.

Hagi is op dit moment de aanvoerder van de Roemenen. De teller staat al op 53 interlands voor zijn thuisland en in die duels maakte hij acht doelpunten. Om zijn vader in te halen, zal Hagi nog wel fors wat interlands extra moeten spelen. Gheorge Hagi maakte maar liefst 124 keer zijn opwachting voor het Roemeense nationale elftal. Daarmee is hij geen recordinternational voor Roemenië, want dat is Dorinel Munteanu met 134 wedstrijden.