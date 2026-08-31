Gianni Infantino is nog altijd een van de meestbesproken namen in het wereldvoetbal. Een onderzoek uit 2016 dat in handen is gekomen van The Telegraph werpt een nieuw licht op zijn manier van werken. Zo worden bizarre tripjes met privéjets en salarisvoorstellen onthuld.

Infantino was tijdens het WK voetbal werkelijk overal, maar vooral na het toernooi kwam hij veel in het nieuws. Dat kwam vooral door zijn plan om een commercieel bedrijf op te richten voor het organiseren van het WK. Daardoor zou de FIFA de regels kunnen omzeilen en geld kunnen verdienen aan het WK. Echter zouden dan ook machtige partijen aandelen kunnen kopen en zou invloed krijgen in het voetbal. Dit zorgde voor een storm van kritiek en daarom besloot Infantino het plan niet door te zetten.

Nu is er dus meer naar buiten gekomen over de werkwijze van Infantino. Het gaat om een onderzoek uit 2016, hetzelfde jaar dat de Zwitser werd gekozen als FIFA-president. Zo vloog hij meermaals met privévliegtuigen van belanghebbenden buiten het voetbal. Denk aan het voertuig van de emir van Qatar en die van de omstreden Russische president Vladimir Poetin. Ook maakte hij van een uitnodiging van de Paus een privétrip met zijn moeder, maar hier gebruikte hij wel geld van de FIFA voor.

Gebruik van FIFA-geld

Geld van de FIFA gebruiken deed Infantino wel vaker. Niet alleen voor vluchten, maar ook voor evenementen en cadeaus maakte de president gebruik van het geld van de bond. En dat terwijl Infantino zelf een riant salaris krijgt. In eerste instantie werd hem een bedrag van 1,8 miljoen euro per jaar aangeboden, maar daar ging Infantino niet mee akkoord. De Zwitser zou nu om en nabij de 5,1 miljoen euro per jaar verdienen.

Positie Infantino wankelt

Inmiddels moet Infantino vechten voor zijn positie bij de FIFA. Steeds meer voetbalfederaties zeggen hun vertrouwen op in de president. De KNVB deelde zondag nog een spijkerhard statement en riep daarin zelfs op tot een internationale voetbaltop om de toekomst van de FIFA zonder de Zwitser te bespreken.

Ook de UEFA wil een andere president en is zelfs bezig met strafrechterlijke procedures tegen Infantino. Daarnaast kwam er onlangs een brief naar buiten waarin een groep oud-topvoetballers vraagt om verandering en het vertrek van het huidige FIFA-bestuur.