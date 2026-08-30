De rel rondom Gianni Infantino waait maar niet over. Een nieuwe opvallende naam uit de voetbalwereld heeft zich nu ook gemengd in de soap, en vindt dat de Zwitser moet stoppen als voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA. De voormalig topbestuurder heeft stevige kritiek op Infantino en vindt dat hij zich niet aan de regels van het voetbal houdt.

Infantino ligt al enige tijd zwaar onder vuur. De FIFA-voorzitter kreeg veel kritiek vanwege plannen rond FIFA Forward Enterprise, een nieuw commercieel bedrijf waarin een deel van de aandelen aan particuliere investeerders verkocht zou worden. De FIFA trok het omstreden plan uiteindelijk in, maar daarmee is de druk op de Zwitser niet verdwenen. Ook vanuit verschillende grote voetbalorganisaties klinkt stevige kritiek op zijn functioneren.

Gefaald

Daarnaast vindt voormalig topvoetballer en bestuurde Michel Platini vindt dat het probleem veel verder gaat dan alleen de commerciële plannen van Infantino. "Economische zaken zijn één ding, maar Infantino heeft gefaald omdat hij de hoeder van de spelregels is en hij die niet heeft gerespecteerd", zei de voormalig UEFA-voorzitter in een interview met Canal+.

Platini haalt onder meer de drinkpauzes tijdens het afgelopen WK aan. Die onderbrekingen duurden soms minutenlang en boden televisiezenders de mogelijkheid om reclames uit te zenden. Infantino verdedigde die drinkpauzes eerder en stelde dat ze om sportieve redenen waren ingevoerd.

Ook de langere rust rond de WK-finale is Platini een doorn in het oog. Maar het meest stoort hij zich aan de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. De Amerikaanse aanvaller kreeg tijdens het WK een rode kaart, waarna president Donald Trump contact opnam met Infantino en om een herziening vroeg. De automatische schorsing van Balogun werd vervolgens omgezet in een voorwaardelijke straf. FIFA benadrukte dat de disciplinaire commissie onafhankelijk opereerde.

Corruptiezaak Platini

Juist Platini die een FIFA-bestuurder de maat neemt vanwege het niet naleven van regels, zal bij sommigen de wenkbrauwen doen fronsen. Zijn eigen loopbaan als bestuurder eindigde immers in een groot schandaal.

Platini was jarenlang voorzitter van de UEFA en leek in 2015 de grote favoriet om Sepp Blatter op te volgen als FIFA-voorzitter. Dat veranderde toen er vragen ontstonden over een betaling van twee miljoen Zwitserse frank die Platini in 2011 van de FIFA had gekregen. Volgens Platini en Blatter ging het om geld dat hij nog tegoed had voor advieswerk dat hij jaren eerder voor de FIFA had gedaan.

De ethische commissie van FIFA legde beide bestuurders een jarenlange schorsing op, waardoor Platini zijn machtige positie binnen het voetbal verloor. Zijn weg naar het FIFA-voorzitterschap was daarmee eveneens geblokkeerd en uiteindelijk was het Infantino die in 2016 de verkiezing won.

Belangrijk om te benoemen is wel dat Platini en Blatter strafrechtelijk uiteindelijk werden vrijgesproken. Een Zwitserse rechtbank sprak de twee in 2022 vrij van onder meer fraude. Ook in hoger beroep volgde in maart 2025 vrijspraak, omdat niet bewezen kon worden dat er sprake was van frauduleuze bedoelingen.