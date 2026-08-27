De loting voor de hoofdfase van de Champions League donderdagavond kent een merkwaardige regel. Op voorhand gaat er al een streep door twee potentiële clashes tussen topteams. Als Liverpool - Real Madrid en/of Inter - Arsenal uit de lotingcomputer komt rollen, dan worden die duels meteen omgedraaid.

Voorafgaand aan de loting voor de groepsfase van de Champions League (donderdag 27 augustus om 18.00 uur) staat vast dat twee duels, Liverpool - Real Madrid en Inter - Arsenal, sowieso niet kunnen plaatsvinden zoals gepland. Dit komt door een nieuwe UEFA-regel. Vanaf dit seizoen geldt een nieuwe UEFA-regel. Als de loting bepaalde wedstrijden oplevert, kunnen deze niet doorgaan zoals het softwareprogramma aangeeft. De thuisspelende teams moeten dan worden gewisseld.

Het gaat om de confrontaties Liverpool - Real Madrid en Inter - Arsenal. Liverpool en Inter mogen dan niet als thuisspelende ploeg optreden. Als deze koppelingen ontstaan, worden de gastheren automatisch gewisseld, waardoor Real Madrid en Arsenal de kans krijgen om de wedstrijden voor eigen publiek te spelen.

Duel mag wel, maar met andere gastheer

De reden? Een UEFA-regel die is ingevoerd toen de huidige opzet van het toernooi twee jaar geleden werd gestart, maar nu pas in werking treedt. Liverpool en Real Madrid troffen elkaar in de laatste twee Champions League-edities op Anfield. Inter was telkens de gastheer in de confrontaties met Arsenal. Om te voorkomen dat hetzelfde duel voor het derde opeenvolgende seizoen in hetzelfde stadion plaatsvindt, verbiedt het UEFA-reglement zo'n confrontatie. De duels mogen wel herhaald worden, maar dan met de andere ploeg als gastheer.

Vorige uitslagen

In het seizoen 2024-2025 versloeg Liverpool Real Madrid met 2-0 op Anfield. Een jaar later won de Premier League-ploeg opnieuw van de Madrilenen, wederom thuis met Arne Slot nog aan het roer, dit keer met 1-0. In de duels tussen Inter en Arsenal in Giuseppe Meazza in de laatste twee Champions League-edities verdeelden de twee teams de overwinningen. De Italianen wonnen met 1-0 in november 2024, terwijl de Engelsen met 3-1 zegevierden in januari 2026.

Teams in de Champions League