Liverpool leek zaterdagmiddag lange tijd af te steven op nieuw puntenverlies in de Premier League, maar in extremis wist de koploper op bezoek bij Brentford de zege te pakken: 0-2. Arne Slot was net als eerder deze week de gevierde man door een gouden wissel, want invaller Darwin Nunez schoot in blessuretijd twee keer raak.