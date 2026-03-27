De Noorse nationale voetbalploeg neemt het vrijdagavond in Amsterdam op tegen het Nederlands elftal. In de voorbereiding liepen de spelers tegen enkele problemen aan. "Ik was een beetje teleurgesteld toen ik dit zag."

Noorwegen heeft de tenten opgezet in Van der Valk Hotel Oostzaan, op zo'n twintig minuten van onze hoofdstad. Dus kwamen de spelers bedrogen uit. Zij hadden van Amsterdam een ander beeld. Onder wie Julian Ryerson, die voetbalt bij Borussia Dortmund. Uit de ramen was weinig te zien van het historische decor van grachten, smalle straatjes en eeuwenoude panden.

In plaats daarvan zag de Noorse voetbalploeg een vierbaans snelweg. "Dat had ik niet verwacht. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje zwak. Ik heb het doorgegeven aan de betrokkenen", vertelde Ryerson aan Dagbladet. "Ik heb gevraagd wie dit hier had bedacht. Ik ben al vaker in Amsterdam geweest. Ik woon op 2,5 uur afstand. Het is een mooie stad, dus ik was een beetje teleurgesteld toen ik dit zag."

Test voor het WK?

Morten Thorsby, oud-speler van SC Heerenveen, kent Amsterdam ook goed na enkele bezoekjes. "Er zijn een paar leuke plekken om naartoe te gaan. Zelfs als je in een mooi hotel verblijft, is het fijn om even naar buiten te gaan en van omgeving te veranderen. Je mist wel één of twee cafés buiten", aldus de middenvelder.

Bondscoach Ståle Solbakken baart zich niet zo veel zorgen. "Misschien is het een test. Als je hier drie dagen op een vierbaansweg niet aankunt, zul je zeker geen 35 dagen in de VS aankunnen. Het hotel is niet ideaal, maar we redden het wel", was hij van mening.

Geen Erling Haaland

Noorwegen doet het tegen Oranje zonder aanvoerder Martin Ødegaard en spits Erling Haaland. "We gaan rouleren en veel spelers speeltijd geven", kondigde de bondscoach aan. Over Haaland zei Solbakken: "Hij heeft behoefte aan rust en bovendien heeft zijn club Manchester City een aantal aanvallers die niet fit zijn."