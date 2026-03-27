Terwijl een groot deel van de Europese landen nog vecht om de laatste WK-tickets, oefent het Nederlands elftal vrijdagavond tegen Noorwegen. Lees hieronder waar je naar die oefeninterland kijkt.

Oranje en Noorwegen plaatsten zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland won Groep G met 20 punten voor Polen, dat een ticket voor de play-offs greep. De Noren plaatsten zich op hun beurt voor het eerst sinds 1998 voor het WK en duwden Italië naar de beslissingsronde.

Geen Erling Haaland

Noorwegen treedt vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA aan zonder topschutter Erling Haaland. De man van meer interlandgoals (55) dan wedstrijden (48) voor de nationale ploeg krijgt rust van bondscoach Ståle Solbakken. Haaland was belangrijk in de WK-kwalificatie met liefst 16 goals.

Nederland mist ook zijn belangrijkste spits: Memphis Depay. De 32-jarige aanvaller raakte afgelopen zondag geblesseerd bij zijn club Corinthians. In het duel met Flamengo scheurde Depay een scheurtje in zijn bovenbeen. Bondscoach Ronald Koeman heeft Donyell Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst als alternatieven.

Koeman gaat veel wisselen

Koeman is van plan om veel spelers in actie te zien de komende interlands tegen Noorwegen en Ecuador. "Onze medische staf heeft wel signalen gekregen dat er wat spelers oververmoeid zijn", zei hij op de persconferentie in Zeist. "Ik vind het normaal om daar nu rekening mee te houden."

Naast Depay mist hij onder anderen basisspelers Frenkie de Jong en Jurriën Timber. Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Robin Roefs, Emmanuel Emegha en Crysencio Summerville zijn ook geblesseerd. Noa Lang kan door een duimblessure alleen tegen Ecuador spelen.

Koeman mag net als zijn collega's bij andere landenploegen acht spelers wisselen in oefenwedstrijden. De bondscoach vindt het jammer dat Haaland niet meedoet. "Noorwegen heeft een heel sterke ploeg. Daarom willen we ook tegen ze oefenen. Dan hoop je ook dat een van de beste spitsen van de wereld meedoet."

Zender Nederland - Noorwegen

De oefeninterland tussen Nederland en Noorwegen vangt vrijdagavond om 20.45 uur aan in de Johan Cruijff ArenA. NPO 3 is de zender waar het duel wordt uitgezonden. Zij beginnen om 20.20 uur met de voorbeschouwing met oud-internationals Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk.