De bondscoach van Noorwegen heeft een dag voor de oefenwedstrijd tegen Nederland alvast prijsgegeven wat hij met zijn opstelling gaat doen. Zoals eerder gemeld is sterspeler Erling Haaland er niet bij in de Johan Cruijff Arena, maar de fans zullen het sowieso moeten doen met weinig sterren.

Bondscoach Stale Solbakken van Noorwegen grijpt vrijdag de oefeninterland tegen het Nederlands elftal aan om een aantal internationals aan het werk te zien die de afgelopen interlands weinig speeltijd kregen. "We gaan rouleren en veel spelers speeltijd geven", kondigde hij aan.

Geen Haaland, ook geen Ødegaard

Erling Haaland krijgt als verwacht geen speeltijd tegen het Nederlands elftal. "Hij heeft behoefte aan rust en bovendien heeft zijn club Manchester City een aantal aanvallers die niet fit zijn", zei Solbakken, die zijn topscorer dinsdag mogelijk wel speeltijd geeft tijdens een oefenduel voor eigen publiek met Zwitserland. Martin Ødegaard, de spelmaker van Arsenal, ontbreekt door een blessure. Ødegaard speelde in het verleden voor Vitesse en Heerenveen.

'Ik vergelijk ons niet met Nederland'

Noorwegen keert komende zomer na 28 jaar terug op een WK. De ploeg bleef in het kwalificatietoernooi zonder puntenverlies in een poule met Italië, Israël, Estland en Moldavië. Ze scoorden 37 keer in acht duels en incasseerden slechts vijf tegentreffers. "Maar ik vergelijk ons niet met Nederland", zei Solbakken. "Op een goede dag kunnen we wel van veel ploegen winnen."

Koeman gaat ook rouleren

Ronald Koeman verklapte eerder op donderdag dat ook hij rekening gaat houden met de wensen van clubteams, die in de beslissende fase van het seizoen zitten. Hij wil eveneens veel rouleren tijdens de komende oefeninterlands met Noorwegen en Ecuador. Bondscoaches mogen sinds kort acht keer wisselen tijdens vriendschappelijke wedstrijden.

Veel geblesseerden

Bij Oranje ontbreken basisspelers als Frenkie de Jong, Memphis Depay en Jurriën Timber. Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Robin Roefs, Emmanuel Emegha en Crysencio Summerville zijn ook geblesseerd. Noa Lang mist het duel met de Noren door een duimblessure en is wellicht beschikbaar voor de wedstrijd van dinsdag tegen Ecuador.

Nederland - Noorwegen is vrijdag 27 maart om 20.45 uur.