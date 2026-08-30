De positie van FIFA-baas Gianni Infantino blijft de voetbalwereld bezighouden. De UEFA is van plan om zelfs een strafrechterlijke procedure tegen de Zwitser te starten en de KNVB heeft zich zondag in een statement ook weer keihard uitgesproken tegen de omstreden voorzitter. Daarin doet de Nederlandse bond ook een bijzondere oproep.

Infantino ligt onder vuur sinds hij na het WK voetbal met een omstreden investeringsplan op de proppen kwam. Zijn idee om aandelen van het grootste voetbaltoernooi ter wereld te verkopen aan private investerdeers lekte via de media uit en kwam hem op een storm van kritiek te staan.

De Zwitser zette in eerste instantie alle nationale bonden onder druk om ermee in te stemmen, maar trok zijn plan uiteindelijk toch in. Dat gebeurde nadat de UEFA had gedreigd met een boycot van alle FIFA-toernooien. Ondanks dat die boycot inmiddels van de baan is, is de rust nog lang niet teruggekeerd.

KNVB wil top in Nederland om nieuwe koers FIFA te bespreken

Uit documenten bleek eerder deze week dat de UEFA bezig is met een strafrechtelijke procedure tegen Infantino en zondag deelt de KNVB een nieuw keihard statement met de titel 'Ons spel. Onze FIFA. Onze toekomst.' Het haalt daarin uit naar Infantino, maar pleit ook voor een nieuwe koers bij de FIFA en wil zelfs een internationale top in Nederland organiseren om dat te bewerkstelligen.



"De KNVB heeft geen vertrouwen meer in het leiderschap van FIFA-president Gianni Infantino. Wij zijn van mening dat FIFA vanaf 2027 nieuw leiderschap nodig heeft. Maar een nieuwe president alleen is niet genoeg. Ook de manier waarop FIFA wordt bestuurd, moet veranderen", schrijft de bond.

'Dit was een keerpunt voor ons'

"De KNVB steunde Infantino bij de meest recente presidentsverkiezingen, met duidelijke verwachtingen ten aanzien van goed bestuur, mensenrechten, duurzaamheid en internationale samenwerking. We zijn hierover continu in dialoog gebleven. We zijn echter nu op een punt gekomen waarop ons vertrouwen is verdwenen", is de bond duidelijk over de Zwitser.

"We zien te veel macht geconcentreerd rond de FIFA-president en onvoldoende scheiding tussen de president en het FIFA-bestuur. Het proces rond het inmiddels ingetrokken FIFA Forward Enterprise-voorstel was een keerpunt voor ons."

Internationale voetbaltop in Nederland

De KNVB stelt dat het niet alleen om de persoon moet gaan die leiding geeft aan de FIFA, maar dat er eerst gekeken moet worden wat voor FIFA het internationale voetbal nodig heeft: "Onze ambitie is een sterke en geloofwaardige FIFA, met beter bestuur, meer transparantie en onafhankelijk toezicht. Een FIFA die mensenrechten, duurzaamheid en de strijd tegen racisme en discriminatie integraal onderdeel maakt van haar beslissingen. En een FIFA die een groter deel van haar inkomsten investeert in de ontwikkeling van het voetbal wereldwijd."

Een bijeenkomst in Nederland zou daar een startpunt van moeten worden: "We willen deze nieuwe koers samen met voetbalbonden en -confederaties uit alle delen van de wereld ontwikkelen. Daarom roept de KNVB op tot een internationale voetbaltop over de toekomst van FIFA, die we graag in Amsterdam zouden organiseren."

"Als een van de oprichtende bonden van FIFA voelen we een bijzondere verantwoordelijkheid om het initiatief te nemen. Niet vanaf de zijlijn, maar als actief lid van de internationale voetbalgemeenschap. Eerst bepalen we wat voor FIFA we willen. Vervolgens identificeren we het leiderschap dat nodig is om dit te realiseren", besluit de bond het statement.