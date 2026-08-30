Een opvallende aanstaande transfer in Italië: transfergoeroe Fabrizio Romano meldt dat Marten de Roon Atalanta Bergamo gaat verlaten. Daarmee kan er gerust gesproken worden over het einde van een tijdperk.

De Roon speelt al sinds 2017 voor de club uit Bergamo. Daarvoor kwam hij in het seizoen 2015/16 ook al uit voor Atalanta, maar tussendoor nam het Engelse Middlesbrough hem voor een jaar over. Voor zijn overstap naar Italië speelde De Roon in Nederland voor Sparta en Heerenveen.

Nu lijkt De Roon Atalanta na negen jaar te gaan verlaten. Romano meldt dat AS Roma de 35-jarige middenvelder naar de Italiaanse hoofdstad gaat halen. In Bergamo had de Nederlander nog een contract tot medio 2027.

🚨🟡🔴 AS Roma reach verbal agreement to sign Marten de Roon from Atalanta, here we go!



Exclusive story confirmed: de Roon wanted AS Roma move, Atalanta had different plans and they will part ways.



New midfielder for Gian Piero Gasperini. pic.twitter.com/cSIgJajmYU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

Reünie

Een overstap naar Roma zou een reünie betekenen met trainer Gian Piero Gasperini. Hij stond tussen 2016 en 2025 voor de groep bij Atalanta en maakte De Roon lang van dichtbij mee. Nu gaan zij dus opnieuw samenwerken, maar dan bij AS Roma.

De Roon speelde in totaal maar liefst 445 wedstrijden voor Atalanta. Hij werd er een echt clubicoon door zijn jarenlange trouwe dienst. De kers op de taart was het winnen van de Europa League in 2024.

Verrassing

Afgelopen zomer was De Roon misschien wel de grootste verrassing in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zelf waakte hij er toen om niet te veel hoop te koesteren op een WK-oproep, vertelde hij aan Sportnieuws.nl. "Ik heb zelf nooit de hoop of verwachtingen bij mezelf aangewakkerd, omdat het alleen maar tot teleurstelling kan leiden als het eventueel niet gebeurt. Dan ben je er kapot van. Dus ik heb gewoon lekker gewacht." En dat deed De Roon, totdat hij het verlossende telefoontje van de bondscoach kreeg. "Sindsdien loop ik rond met een grote glimlach op mijn gezicht, en die is nog steeds niet verdwenen."

De Roon kwam op het WK uiteindelijk alleen tegen Marokko in actie. De middenvelder viel in het duel in de tweede ronde in tijdens de verlenging en zag van dichtbij hoe Oranje uiteindelijk na strafschoppen werd uitgeschakeld. De Roon nam zelf geen penalty.