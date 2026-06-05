Marten de Roon (35) was misschien wel de grootste verrassing in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Na het missen van het EK in 2024 door een blessure leek zijn interlandcarrière ten einde. Twee jaar later mag hij zich echter alsnog opmaken voor een nieuw eindtoernooi met Oranje. "Op een gegeven moment werd ik ook wel emotioneel", vertelt De Roon tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Tijdens de drukke persdag op de KNVB Campus is er opvallend veel belangstelling voor de 35-jarige verdedigende middenvelder van Atalanta Bergamo. Marten de Roon, die twee jaar niet werd opgeroepen voor Oranje, loopt glunderend door het trainingscentrum van de KNVB. Sinds Jerdy Schouten, die de laatste jaren een vaste waarde was bij Oranje, geblesseerd raakte, werd De Roon al regelmatig in verband gebracht met een WK-oproep.

Verlossend telefoontje

Die aandacht bleef De Roon zelf ook niet onopgemerkt. "Je hoort natuurlijk wel eens dingen in de media en soms klopt dat nog wel eens", vertelt De Roon met een knipoog. Toch had hij naar eigen zeggen geen contact met Koeman vóór de bekendmaking van de selectie. Daardoor kwam de WK-oproep voor hem alsnog als een vrij grote verrassing. "Het zou ook niet eerlijk zijn tegenover de andere jongens als ik eerder te horen zou krijgen dat ik opgeroepen word voor het WK", aldus De Roon.

Zelf waakte hij ervoor om niet te veel hoop te koesteren op een WK-oproep. "Ik heb zelf nooit de hoop of verwachtingen bij mezelf aangewakkerd, omdat het alleen maar tot teleurstelling kan leiden als het eventueel niet gebeurt. Dan ben je er kapot van. Dus ik heb gewoon lekker gewacht." En dat deed De Roon, totdat hij het verlossende telefoontje van de bondscoach kreeg. "Sindsdien loop ik rond met een grote glimlach op mijn gezicht, en die is nog steeds niet verdwenen."

Enthousiaste reacties

Na het telefoontje van Koeman deelde De Roon het goede nieuws direct met zijn familie. Zijn vrouw Ricarda Killan en hun kinderen Linn-Sophie, Evie en Bo reageerden enthousiast op de verrassende WK-oproep. "Ze waren allemaal heel erg blij voor me. De kinderen waren vervolgens ook een beetje verdrietig, omdat ik natuurlijk even van huis ben", vertelt De Roon. Na twee jaar afwezigheid bij Oranje betekent het toernooi voor de middenvelder een bijzonder weerzien met het Nederlands elftal, iets waar ook zijn gezin enorm naar uitkijkt.

Eerder grapte De Roon nog dat hij als supporter zou afreizen naar het WK als hij niet geselecteerd zou worden. Van die plannen komt echter niets terecht. Niet alleen omdat hij zelf deel uitmaakt van de selectie, maar ook omdat zijn kinderen in Italië tentamens hebben. Daardoor kan het gezin hem niet direct naar de Verenigde Staten volgen. "Ze gaan proberen vanaf de derde wedstrijd te komen. Maar in eerste instantie zullen ze alles vanuit Italië meekijken", aldus De Roon.

Emotioneel

Naast de reacties van zijn familie werd De Roon overspoeld met berichten uit alle hoeken. Familieleden, vrienden en ploeggenoten uit Italië: iedereen was dolblij voor de middenvelder. De meest bijzondere reactie kwam echter van zijn schoonbroer. "We belden hem woensdagochtend, nog voordat het nieuws bij de rest van de familie bekend was. Hij zat thuis op de bank en begon direct te juichen. Maar terwijl hij zo blij reageerde, schoten ook de tranen in zijn ogen. Dat maakte veel indruk op me. Toen ik zag hoe emotioneel hij ervan werd, raakte dat mij ook. Dat was echt een heel bijzonder moment."

WK voetbal

Het WK voetbal gaat van start op donderdag 11 juni, maar Oranje begint pas drie dagen later aan het toernooi. De ploeg van Ronald Koeman speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Daarna volgen groepsduels met Zweden op 20 juni en Tunesië op 26 juni.

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