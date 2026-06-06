Voetballegende Johan Cruijff heeft over de hele wereld veel indruk gemaakt. Ook voormalig Manchester City-trainer Pep Guardiola koestert mooie herinneringen aan de Nederlander.

Dat onthult de Spaanse coach tijdens de opening van een Cruyff Court in het stadje Manresa in Catalonië. Cruijff groeide daar in zijn tijd bij FC Barcelona uit tot een icoon van de Spaanse regio. Guardiola speelde onder zijn leiding bij de club en maakte op 19-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste team.

Hij sprak mooie woorden over Cruijff, die in 2016 overleed. "Als Johan niet op mijn pad was gekomen, was ik niet geworden wie ik ben in het voetbal", vertelt hij. Vervolgens omschrijft hij hun speciale band. "Als trainer was hij een heel strenge vader voor me, maar toen ikzelf trainer werd veranderde hij in een lieve opa."

Manchester City

Guardiola groeide als trainer uit tot een icoon bij Manchester City. De Spaanse coach werkte sinds 2016 bij de Engelse topclub en veroverde daar twintig prijzen. Het winnen van de Champions League in 2023 was zijn hoogtepunt. Na het afgelopen seizoen, waarin City tweede werd achter Arsenal, nam hij afscheid. De 55-jarige heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst. Daar wil hij nog even de tijd voor nemen.

Guardiola verruilde tien jaar geleden Bayern München voor City. Hij werd zes keer landskampioen met de club uit Manchester. Hij maakte als speler vooral naam bij FC Barcelona. Als coach was hij daarna zeer succesvol bij FC Barcelona, Bayern en City.

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