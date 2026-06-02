Jordi Cruijff is in zijn nopjes met de komst van Michel als trainer van Ajax. De 50-jarige Spanjaard komt over van Girona en tekent voor twee jaar in Amsterdam. "Dat zegt iets over zijn kwaliteiten en loyaliteit."

Michel volgt in de Johan Cruijff ArenA zijn landgenoot Oscar Garcia op, die de ploeg naar de voorrondes van de Conference League loodste door de play-offs te winnen. Garcia was de derde trainer van het seizoen, nadat Fred Grim en eerder John Heitinga al sneuvelden.

Michel was sinds de zomer van 2021 de coach van Girona en wist een jaar later met de club te promoveren naar de hoogste competitie in het Spaanse voetbal. In 2024 eindigde hij met de Catalaanse club als derde en kwalificeerde zich voor de Champions League. Het afgelopen seizoen ging moeizaam voor de ploeg waar Daley Blind en Donny van de Beek onder contract staan, met de negentiende plaats en degradatie als resultaat.

'Veeleisende trainer'

"Michel is een ambitieuze en veeleisende trainer", zei technisch directeur Jordi Cruijff op de clubsite. "Hij gaat zijn visie en zijn intensieve manier van werken overbrengen op onze selectie, daar ben ik van overtuigd. Ik ken hem goed en volg hem al jaren. Zijn manier van werken past bij Ajax."

"Dat hij vijf seizoenen bij dezelfde club in La Liga heeft gewerkt, zegt iets over zijn kwaliteiten en over zijn loyaliteit. Nu deze belangrijke positie is ingevuld, kunnen wij verder bouwen aan het verbeteren van de selectie."

Michel was "trots" na zijn aanstelling. "Ajax is een grote naam in Europa, een club die altijd jonge en goede spelers voortbrengt. Jordi kent mij vanuit mijn werk in Spanje, samen hebben we gesproken over de filosofie van de club, over hoe ik werk en hoe dat samen gaat komen", aldus de trainer.

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