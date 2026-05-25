Aan de imposante en succesvolle periode van trainer Pep Guardiola bij Manchester United is een eind gekomen. Wat er nu op het pad komt van de Spaanse toptrainer is nog niet bekend. Maar zijn dochter Maria (25) zal hem steunen, wat het ook wordt. Ze schrijft een ontroerend bericht over haar vader.

Guardiola (55) gaat na tien seizoenen weg bij Manchester City. Dat heeft de Engelse club bevestigd. De Spaanse coach werkte sinds 2016 bij City en veroverde twintig prijzen met de club. Het winnen van de Champions League in 2023 was zijn hoogtepunt.

Guardiola verruilde tien jaar geleden Bayern München voor City. Hij werd zes keer landskampioen met de club uit Manchester. Dit seizoen eindigt Guardiola met de club op de tweede plaats achter kampioen Arsenal. Guardiola maakte als speler vooral naam bij FC Barcelona. Als coach was hij daarna zeer succesvol bij FC Barcelona, Bayern en City. Het is nog niet duidelijk wat hij gaat doen.

Dochters

Guardiola en zijn ex-vrouw Cristina Serra waren dik dertig jaar samen en trouwden in 2014. Ze hebben samen drie kinderen: Maria, Valentina en Marius. Begin 2025 gingen Guardiola en Serra uit elkaar.

Maria Guardiola schrijft op Instagram: "We knipperden even met onze ogen en het is alweer 10 jaar geleden. 10 seizoenen. Honderden uitwedstrijden, trips naar Wembley, te veel avonden in het Bernabéu en miljoenen herinneringen. Voetbal was nooit zomaar een sport. Het bepaalde waar we woonden, hoe vaak we verhuisden, welke talen we leerden, welke vrienden we maakten en welke emoties we voelden."

Verhuizen

"Zolang ik me kan herinneren, draaide alles om voetbalstadions. Verhuizen naar Doha, Mexico, Rome, Brescia, Barcelona, ​​New York, München en Manchester. Bedankt dat jullie ons een jeugd hebben gegeven die volledig in het teken stond van sport, iets zo zeldzaams en bijzonders."

Later in het lange bericht komt ze met deze overpeinzing: "Over een paar jaar zullen mensen het over voetbal hebben en proberen uit te leggen hoe dit tijdperk voelde. Ze zullen het hebben over jullie teams, over de emoties die jullie bij de mensen opriepen. Want naast de trofeeën gaven jullie ons herinneringen waarvoor we de realiteit even vergaten."

Fans

"Als burgers, voetbalfans en rivalen zullen we jullie missen op onze schermen. Want zonder dat we het beseffen, komt er een laatste wedstrijd, een laatste fluitsignaal. En niemand van ons is ooit echt klaar voor dat moment. Dankjewel papi en mami, de mooie dingen in ons leven zijn altijd terug te voeren op deze wedstrijd."

