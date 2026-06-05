Quilindschy Hartman maakte vorig jaar de overstap van Feyenoord naar Burnley. Het ooit zo geliefde kind van de club kwam onder vuur te liggen nadat hij sprak over een verstoorde band met trainer Robin van Persie. Daar deelt hij nu meer details over.

Hartman is te gast in De Oranjezomer op Curaçao. Daar krijgt hij de vraag of hij een terugkeer naar Feyenoord ziet zitten. "Op dit moment niet. Om meerdere redenen eigenlijk", begint Hartman. Sportmarketeer Chris Woerts weet precies waar hij op doelt. "Zo lang Van Persie daar zit is Q nooit meer welkom in Rotterdam."

"Dat denk ik ook inderdaad", geeft Hartman toe. "Er is wat voorgevallen tussen jullie", zegt presentatrice Hélène Hendriks. "Ja, eigenlijk wel. Je kan natuurlijk in het voetbal nooit met iedereen vrienden zijn. Dit was eigenlijk mijn eerste ervaring dat ik met iemand in aanraking kwam waar het niet mee klikte."

'Iets te eerlijk'

"Ik dacht dat ik goed bezig was. Na mijn blessure was ik dramatisch, de eerste paar wedstrijden. Dan ben ik zelf de eerste die dat weet", vervolgt hij. "Maar daarna begon ik het wel weer op te pakken eigenlijk en dat gevoel kreeg ik ook van hem."

"Alleen op een gegeven moment hadden we een gesprek over mijn contract en hij wilde graag dat ik zou verlengen." Daar ontstond onenigheid. "Ik was dan misschien iets te eerlijk. Ik zei gewoon: 'Ik kom van die blessure en mijn waarde is nu een stuk lager dan als ik verleng. Ik hou het nog even open, misschien komt er iets.'"

"Dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen, maar ik wil altijd eerlijk zijn", besluit hij. Burnley degradeerde dit seizoen uit de Premier League en gaat dus volgend seizoen verder in de Championship.

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