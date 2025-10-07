Quilindschy Hartman kwam een poos geleden even onder vuur te liggen bij de Feyenoord-aanhang. Na zijn vertrek richting Burnley, sprak hij in een interview over zijn huidige trainer in Engeland, waarna Robin van Persie ook even voorbij kwam. Zijn uitspraken werden niet in dankbaarheid afgenomen. Dat vond hij jammer. “Uiteindelijk is dat mijn ervaring.”

Het was een pijnlijk misverstand, zo vlak na zijn vertrek bij Feyenoord. Het ooit zo geliefde kind van de club kwam onder vuur te liggen nadat hij sprak over een verstoorde band met trainer Van Persie. Al was dat enkel op basis van een gevoel dat hij miste bij Feyenoord, dat hij nu wél voelt bij Burnley in de Premier League.

'Hoe ík het heb ervaren'

Een gevoel dat Hartman op zo’n moment gewoon uit en ook zal blijven uiten. “Mensen zouden moeten waarderen dat ik gewoon vertel hoe ik mij voelde. Uiteindelijk is het mijn ervaring en of die dan klopt of niet, dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk”, vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl . “Dat is hoe ik het heb ervaren. Ik denk dat ik dat ook gewoon moet blijven doen in de toekomst. Dat ik gewoon moet blijven vertellen hoe ik mij voel.”

Hij schrok een beetje van de commotie die ontstond naderhand. Juist omdat het op dat moment vrij klein was. “Op het moment dat ik het zei, bedoelde ik het misschien niet zo. Maar op het moment dat ik wegliep dacht ik al wel: Dit kan misschien wel iets worden. Maar goed, dat is dan wat het is.”

'Je wil dat graag uitleggen'

Maar de reacties van de fans, die deden hem wel wat. Het ooit zo geliefde kind van de club, werd ineens met de grond gelijk gemaakt online. “Ik begrijp het wel”, legt hij uit. ‘Maar ik vind het wel gewoon jammer. Je wil dan zo graag uitleggen hoe dat allemaal is gegaan, maar dat gaat niet.”

De speler van Burnley koestert zelf dan ook geen wrok naar Feyenoord en heeft dat ook nooit willen uiten. “Je kan natuurlijk zeggen hoe je je voelt, maar niet op alle details ingaan”, vertelt hij. “Ik zou het gewoon jammer vinden als er fans zijn die met een negatief gevoel naar mij terugkijken, want ik heb dat zelf helemaal niet naar hen toe.”

Hij volgt Feyenoord nog altijd en is blij om te zien dat het goed gaat bij hen. Nu hij weer bij Oranje staat, is het een mooi moment voor hem om terug te blikken op wat hij heeft meegemaakt.

De zware blessures die hij heeft gehad en de tijd die hem dat gekost heeft. “Dat ik hier weer bij Oranje sta, is wel iets waar ik trots op mag zijn. En daar ben ik ook erg blij mee. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik daar de fysio’s van Feyenoord ook nog wel een appje over heb gestuurd. Ik heb ze verteld dat ik mede dankzij hen hier weer sta. Want ze hebben me echt heel goed geholpen.”