Daley Blind over zijn paniek na het drama met Christian Eriksen: 'Ik ging toen naar traumatherapie'

Waar Daley Blind eerst heel nuchter reageerde toen zijn hartproblemen aan het licht kwamen, kreeg de Oranje-international later alsnog paniekaanvallen op het veld. Zeker nadat hij zijn goede vriend Christian Eriksen op het EK in 2021 op de grond zag liggen.

Blind zakte in december 2019 plots in elkaar tijdens de Champions League-wedstrijd van Ajax met Valencia. De verdediger van de Amsterdammers voelde zich niet goed, maar speelde de wedstrijd wel uit. Later bleek hij een ontstoken hartspier te hebben en preventief werd er een defibrillator geplaatst.

Na anderhalve maand stond Blind weer op het trainingsveld. Dat was pittig voor zijn familie, maar zelf kende hij geen angst. "Toen nog niet", vertelt Blind aan Helden Magazine. "Dat kwam na die tweede keer pas, toen ik naar de grond zakte omdat mijn kastje afging in een oefenwedstrijd in de zomer daarna. Toen pas kwam voor mij de mentale klap, die heeft wel even geduurd."

Daley Blind moet zwangere vrouw met twee kinderen achterlaten tijdens EK: 'Zij zal het wel pittig krijgen' Na een geweldig seizoen met Girona in Spanje meldde Daley Blind zich als vanouds bij Oranje. De oud-Ajacied mag zich opmaken voor het vierde eindtoernooi in zijn carrière en uiteraard wil hij veel gaan spelen. Privé gaat het ook lekker voor de linkspoot: zijn vrouw Candy-rae is hoogzwanger van hun derde kind. "Het wordt wel pittig voor mijn vrouw, zij blijft met twee kleintjes achter."

Christian Eriksen

Anderhalf jaar later, bij het EK in 2021 zag Blind hoe de Deense middenvelder Eriksen, oud-ploeggenoot bij Ajax, een hartstilstand kreeg op het veld. "Dat ik geconfronteerd werd met een vriend die het nog een stapje erger meemaakte dan ik, was heftig", vertelt hij. "Dat had bij mij die tweede keer ook kunnen gebeuren als ik dat kastje niet had gehad. Mijn wereld stond even stil."

Daley Blind en vrouw Candy-Rae melden babynieuws: 'Dankbaar' De familie Blind krijgt nog een uitbreiding. Voetballer Daley Blind en zijn vrouw Candy-Rae Blind-Fleur hebben al twee kinderen en krijgen er rond de jaarwisseling 2024/2025 nog eentje bij.

"Ik was daarna ook lange tijd bang om stil te staan op het veld", erkent Blind. "Omdat het kastje afging toen ik me niet verroerde. Ik dacht: ik blijf gewoon rennen, dan komt het wel goed. Als ik stilstond, raakte ik in paniek, maar als ik na een sprint buiten adem was, dan was ik ook bang. Dat zijn misschien split seconds waardoor ik niet helemaal gefocust was."

Mental coach

"Toen ben ik naar een mental coach gegaan. Op een gegeven moment raadde hij traumatherapie aan, EMDR, noem je dat toch? Ik kwam daar en dacht: hier moet ik niet zijn, dit gaat me echt te ver. Vanaf dat moment ging het steeds beter en dacht ik: Daley, het moet nu echt klaar zijn."

Daley Blind: veelzijdige voetballer met pacemaker op zijn Ajax-hart, getrouwd met jeugdliefde Candy-Rae Daley Blind is een bijzondere voetballer. Niet omdat hij de sterren van het dak speelt, maar omdat hij altijd een voldoende haalt. En dat als hartpatiënt. Dit is Daley Blind, voetballer van het Nederlands elftal en de Spaanse stuntploeg Girona.

Nederlands elftal

Blind stapte in de winter van 2023 over van Ajax naar Bayern München en vertrok na een half jaar voor een avontuur in Spanje. In het afgelopen seizoen hielp hij Girona als basisspeler naar een derde plek in La Liga en dus Champions League voetbal. Bondscoach Ronald Koeman haalde de ervaren linkspoot ook weer bij het Nederlands elftal en heeft een plek voor hem in de selectie voor het EK.