Belgen woedend op WK-tegenstander Oranje na 'dwaze actie'

België kende zaterdag geen problemen met Tunesië tijdens de uitzwaaiwedstrijd in Brussel. Er werd eenvoudig gewonnen, maar toch haalde de opponent van Oranje de woede van de Belgen op de hals.

Hoewel het in de rust pas 1-0 stond voor de Belgen, ging het na rust een stuk harder. Het werd uiteindelijk maar liefst 5-0 voor onze Zuiderburen, die geen spaan heel lieten van de komende tegenstander van het Nederlands elftal op het WK.

Harde charge

Desondanks was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn bij de Belgen. Een moment voor rust zorgde voor irritatie bij onder meer Kevin De Bruyne. Jérémy Doku, een van de sterspelers van België, werd hard onderuitgehaald en dat lieten de Belgen niet zomaar gebeuren. Het hele elftal vloog richting de dader en ook bij de technische staf en de wisselspelers was de frustratie zichtbaar.

Club Brugge-verdediger Brandon Mechele vertelde na afloop bij Sporza over het moment met Doku. “Natuurlijk moeten we voor elkaar opkomen, want het waren toch dwaze fouten op hem. En ja, het toont dat de sfeer goed zit bij ons.”

Ook Charles De Ketelaere, die in de punt van de aanval begon doordat Romelu Lukaku nog niet helemaal fit was, sprak zich uit over het incident. “Je kunt hard spelen, maar dit hoeft helemaal niet. Ik had niet het gevoel dat dit een vriendschappelijke wedstrijd was, dus het is goed dat Kevin (De Bruyne, red.) dat ook duidelijk heeft gemaakt.”

Doku was tegen Tunesië dé smaakmaker bij België. De buitenspeler van Manchester City is klaar voor het WK, zien ook zijn ploeggenoten. “Of hij op dit WK een ster zal worden?", herhaalt Mechele de vraag. "Dat is hij al. Ik zou ook niet tegen hem willen verdedigen. Dat wil niemand. Hij is zó snel op die eerste meters. Soms denk je dat je weet wat hij zal doen, maar met zijn snelheid pakt hij je toch.”

Groep G

België zit op het WK in een poule met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland. De twee laatstgenoemden landen oefenden zaterdag tegen toplanden Brazilië en Engeland. Dat resulteerde in twee nederlagen.

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