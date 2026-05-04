Het had een onvergetelijke dag moeten worden voor de pas achttienjarige Jesse Derry. Hij maakte zijn Premier League-debuut voor Chelsea, maar vlak voor rust liep de jonge voetballer een zware blessure op. De Engelsman moest tien minuten op het veld verzorgd worden.

Chelsea speelde maandagmiddag in de Premier League tegen Nottingham Forest. De wedstrijd was op zo'n opmerkelijk tijdstip en dag, omdat het in het Verenigd Koninkrijk maandag een nationale feestdag is en iedereen vrij is.

Noodlottig debuut

Een feestdag werd het niet voor Derry. In de 45e minuut van de wedstrijd kwam de achttienjarige debutant met zijn hoofd in botsing met Forest-verdediger Zak Abbott. Derry bleef na de klap roerloos liggen, wat Chelsea wel een penalty opleverde.

Derry bleef roerloos liggen en kreeg maar liefst tien minuten lang medische hulp. De jonge Engelse voetballer lag lange tijd op het gras en in Stamford Bridge kon je in die tijd een naald horen vallen. Toen hij van het veld werd gedragen, met een zuurstofmasker aan zijn gezicht, kreeg hij een daverend applaus van zowel de thuis- als de uitfans. Om het nog erger te maken voor Chelsea, miste Cole Palmer de penalty, waardoor Forest de rust in ging met een 2-0 voorsprong.

Chelsea in de problemen

Forest kwam al in de tweede minuut op voorsprong via Awoniyi, die op schitterende wijze met het hoofd scoorde. Igor Jesus benutte in de 15e minuut een penalty. In de tweede helft werd het nog erger na de tweede goal van Awoniyi: 0-3.

De club stevent dus weer af op een nieuwe nederlaag. Chelsea wist haar laatste vijf wedstrijden in de Premier League niet te winnen. Daarin wisten ze ook in alle vijf niet eens te scoren. Hierdoor bivakkeert de club uit Londen momenteel ver buiten de plekken die recht geven op Europees voetbal. Door de slechte resultaten zette Chelsea vorige week trainer Liam Rosenior nog op straat.

