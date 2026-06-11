De grote schoonmaak bij Real Madrid kan officieel beginnen. De Spaanse topclub heeft donderdag bekendgemaakt dat José Mourinho opnieuw aan de slag gaat in Madrid. De Portugees moet Real er weer bovenop helpen nadat er al twee jaar lang geen prijzen werden gewonnen.

Benfica meldde het vertrek van de Portugese toptrainer eerder deze week al en Real Madrid heeft donderdag bevestigd dat Mourinho terugkeert in de Spaanse hoofdstad. Benfica liet in een bericht op X weten dat de Spaanse club de afkoopsom van 15 miljoen euro betaald heeft. De Portugese club stelde direct Marco Silva aan als opvolger.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Terugkeer na succesperiode 2010-2013

Mourinho, die sinds de zomer van 2025 bij Benfica werkzaam is, werd al enkele weken in verband gebracht met een terugkeer naar Madrid. De Portugees had daar eerder de leiding van 2010 tot en met 2013. Zijn komst was ook afhankelijk van de herverkiezing van voorzitter Florentino Pérez. Dat gebeurde afgelopen zondag. Mourinho heeft bij Real voor drie jaar getekend.

Bij Real Madrid wordt Mourinho de opvolger van Álvaro Arbeloa, die in januari de taken overnam van Xabi Alonso. Voormalig topverdediger Arbeloa kreeg dinsdagavond ook al te horen dat hij op zoek kan naar ander werk. Real Madrid maakte vlak na het immens hoge bod op Atletico-sterspeler Julian Alvarez bekend dat Arbeloa de club verlaat.

Mourinho won in zijn drie seizoenen bij Real Madrid drie prijzen: een landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. De Champions League won hij tot op heden alleen met FC Porto en Inter. Afgelopen seizoen eindigde Real Madrid zonder prijzen, dat was voor het eerst in vijf jaar. Met Denzel Dumfries en Ibrahima Konaté haalde Real Madrid al twee nieuwe spelers.

Marco Silva

Marco Silva, de opvolger van Mourinho bij Benfica, was de afgelopen vijf jaar hoofdtrainer bij Fulham. De 48-jarige Portugees heeft in Lissabon een akkoord bereikt voor een contract voor twee jaar. Bij Fulham zingt de naam van Arne Slot dan weer rond. De Nederlandse trainer werd vorige maand ontslagen bij Liverpool. Andoni Iraola kwam inmiddels al over van Bournemouth om Slot te vervangen bij Liverpool.

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