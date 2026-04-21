Lamine Yamal viel maandagavond andermaal in de prijzen tijdens de prestigieuze Laureus Awards. En zoals we het Spaanse wonderkind kennen, besloot hij dat eens goed te vieren. Maar waar hij normaal gesproken bekendstaat om zijn uitbundige feestjes, was hij dit keer met iets veel normalers heel blij.

Lamine Yamal zorgde maandag voor een unicum tijdens de uitreiking van de Laureus Awards. Het Spaanse wonderkind kreeg vanuit de handen van voetbalicoon Ruud Gullit de prijs voor 'Jongste Wereldsporter van het Jaar' uit handen. Daarmee werd hij verkozen tot beste sporter onder de 21 jaar. Hij was zelfs de eerste sporter ooit die de nieuwe prijs in ontvangst mocht nemen. Dat vierde hij eens goed, op de weg terug in de lucht.

'Feestmaaltijd'

De 19-jarige Yamal neemt zijn volgers namelijk mee in het heerlijke avondje dat hij heeft gehad in Madrid. Zoals een echte wereldster betaamt kon de behendige buitenspeler dat natuurlijk alleen maar doen per privéjet. Dat scheelt nou eenmaal veel tijd en moeite, in vergelijking met een normale vlucht. Zijn 'feestmaaltijd' na zijn overwinning is ronduit opvallend te noemen. Het is een schril contrast met de uitbundige manier van feestvieren waar hij om bekend staat.

"Snel tripje", schrijft de speler van FC Barcelona bij een aantal foto's van zijn bijzondere uitstapje. En wat opvalt, is het eten van Yamal. Hij heeft er namelijk voor gekozen om zijn prijs te vieren met een maaltijd van McDonald's. Niks duurs of kwalitatief hoogstaands, maar gewoon wat lekkere kipnuggets en een aantal frietjes. De combinatie tussen een privéjet enerzijds en het fastfood daarnaast is ongezien in de voetballerij. Maar ja, Yamal is natuurlijk nog altijd pas net volwassen.

Spelen met eten

En zoals echte jongelingen wel vaker doen, kan Yamal het ook niet laten om te spelen met zijn eten. Hij stopt twee frietjes in zijn mondhoeken, waardoor het lijkt alsof hij hele scherpe hoektanden heeft. In ieder geval goed om te zien dat er ook nog wat van jeugdigheid in de Spanjaard zit verstopt, die natuurlijk razendsnel volwassen moest worden na zijn doorbraak bij Barcelona op zijn zestiende. En Yamal toont andermaal aan dat sporters ook maar gewoon mensen zijn.

Woensdagavond moet Yamal alweer opdraven bij zijn team. Dan staat voor Barcelona de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo op het programma. Fast food is natuurlijk geen ideale sportersmaaltijd, maar na zijn unieke uitverkiezing zal zijn trainer Hansi Flick vast een oogje dichtknijpen.