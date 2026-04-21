Ruud Gullit straalde maandag tussen de groten der aarde bij de uitreiking van de Laureus Awards. Daar had hij de eer om een prijs te overhandigen aan een bijzondere winnaar. Bovendien maakte hij van de situatie gebruik om met tal van beroemdheden op de foto te gaan. Maar ook een klein sneertje naar Engeland kon natuurlijk niet ontbreken.

Ruud Gullit geldt in Nederland als een waar sporticoon. Maar ook in het buitenland is de voormalig topvoetballer een graag geziene gast. Zo was hij al eens presentator bij de Ballon d'Or, en mocht hij dit jaar een prijs uitreiken op de gerenommeerde Laureus Awards. Daar ontmoette hij alle internationale topsporters met wie hij veel plezier had. Bovendien had hij een opvallende boodschap gericht aan het Engelse volk.

'Avond met legendes'

De 63-jarige Amsterdammer kreeg de eer om de prijs voor 'Jongste Wereldsporter van het Jaar' te overhandigen aan de Spaanse baltovenaar Lamine Yamal, die hij een innige omhelzing gaf. "Born for greatness", schrijft hij bij een foto van Yamal. Ook straalde Gullit van oor tot oor als hij diverse topsporters mag ontmoeten. Je zou bijna vergeten dat ook hijzelf een internationaal gelauwerde atleet is. Hij lijkt meer op een superfan.

"Avond met de legendes", schrijft de eenmalig winnaar van de Gouden Bal bij een foto met toptennisser Carlos Alcaraz, en oud-voetballers Toni Kroos, Cafu, Iker Casillas en Luis Figo. Natuurlijk kon ook presentator Novak Djokovic niet ontbreken in de fotogalerij van de blije Gullit. "Wat een fantastische sportman is hij. Wat een held." Veelal lof voor een ieder die aanwezig was. Maar na afloop kon Gullit het niet laten om een klein steekje uit te delen.

Uithaal van Gullit

Voetbal is natuurlijk ontstaan in Engeland, maar daar hebben ze al sinds 1966 geen echte reden meer om te juichen voor de nationale ploeg. Daardoor is de leus 'it is coming home' een veel gescandeerde tekst in menig voetbalstadion daar. Alleen is Gullit daar op zijn zachtst gezegd niet echt fan van.

"Jullie (het Engelse volk, red.) zien het als een gimmick, maar de rest van de wereld ziet het als arrogantie", vertelt Gullit na afloop. "Jullie hebben het voetbal uitgevonden en andere landen hebben het verbeterd." Volgens de voormalig speler van onder meer PSV, Feyenoord en AC Milan hoeven we dus niet te rekenen op Engels succes komende zomer op het WK.