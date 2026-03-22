Tottenham Hotspur zakt alsmaar dieper in het moeras van de degradatiezone in de Premier League. De topclub van weleer ging in eigen huis kansloos met 0-3 onderuit tegen Nottingham Forest en dat Spurs nog maar één punt voorsprong heeft op de degradatieplaatsen.

De wedstrijd tussen Nottingham Forest en Tottenham Hotspur kon gezien worden als een echte 'zes punten-wedstrijd'. De thuisploeg begon als nummer zestien van de Premier League aan het degradatieduel, de bezoekers uit Nottingham als nummer zeventien. Voor Spurs was het duidelijk dat de wedstrijd gewonnen moest worden om directe degradatiezorgen te voorkomen. Bij een zege zou de ploeg van interim-coach Igor Tudor stijgen naar plek vijftien.

Degradatiezorgen bij Spurs

Een zege zat echter geen enkel moment in het vat voor de gevallen topclub. In de eerste helft was al snel duidelijk dat Nottingham Forest de betere ploeg was. Vlak voor rust drukten de bezoekers die dominantie ook uit in de score, want Igor Jesus schoot de openingstreffer tegen de touwen. In de tweede helft breidde Forest de score uit via Morgan Gibbs-White en Taiwo Awoniyi deelde in de slotfase de genadeklap uit. Door de 0-3 nederlaag is het bij Spurs nu alle hens aan dek en moet alles op alles gezet worden om überhaupt in de Premier League te blijven.

Tottenham Hotspur kwam zelfs nog goed weg dat West Ham United met 2-0 verloor bij Aston Villa. Als The Hammers hadden gewonnen, dan had de ploeg van Tudor al direct gezakt naar plek achttien. Die plek betekent degradatie aan het eind van het seizoen. Dat blijft Spurs vooralsnog bespaard, maar de ploeg staat nu wel zeventiende met slechts één punt voorsprong op de nummer achttien West Ham.

Het schema van Tottenham Hotspur is ook nog eens niet heel simpel. De ploeg van Micky van de Ven gaat in de komende wedstrijd op bezoek bij Sunderland en speelt daarna thuis tegen Brighton & Hove Albion. Verderop in het seizoen wachten ook nog wedstrijden tegen Chelsea en Aston Villa.

Micky van de Ven

De vraag is ook wat er met Van de Ven zal gaan gebeuren als Spurs degradeert. Het is algemeen bekend dat de Nederlander er internationaal goed opstaat, maar zijn contract loopt nog tot medio 2029. Ook Xavi Simons speelt bij Spurs, maar hij kent een beduidend minder seizoen. Het is nog maar de vraag of een club de aanvaller op wil pikken als Tottenham Hotspur naar de Championship afdaalt.