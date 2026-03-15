Vlak voor de aftrap van het duel tussen Liverpool en Tottenham Hotspur op Anfield zorgde Spurs-manager Igor Tudor voor een nogal opvallend moment. De Kroatische oefenmeester wilde zijn concurrent Arne Slot gedag zeggen, maar dat liep anders dan gepland...

Toen Tudor vanuit de catacomben richting de bank liep, dacht hij Slot te zien staan. Reden genoeg om hem een fijne wedstrijd te wensen, zo dacht de Spurs-manager.

De Kroaat tikte daarom de man op zijn schouder en gaf hem een kleine omhelzing. Het bleek echter helemaal niet Slot te zijn, maar een andere kale man: Allan Dixon, een staflid van Tottenham Hotspur. Dixon reageerde nogal koeltjes op Tudors goedbedoelde succeswens, waarna de trainer snel doorliep naar zijn gebruikelijke plek in de dug-out van Tottenham.

Igor Tudor thought this random bald man was Slot 😭😭😭pic.twitter.com/lyaxwapxib — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) March 15, 2026

Op X gaan de beelden van de begroeting veelvuldig rond. "Igor Tudor dacht dat deze willekeurige kale man Slot was", schrijft een account die de video post. "Waar dacht Tudor in hemelsnaam aan? Dacht hij dat deze gast Arne Slot was? Hahahah dit is gênant", schrijft een ander account.

Strijd tegen degradatie

Niet alleen het herkennen van de juiste collega's gaat Tudor minder goed af, want ook de prestaties van zijn ploeg zijn op zijn zachtst gezegd beroerd te noemen. De 47-jarige Tudor volgde een maand geleden Thomas Frank op als trainer bij Tottenham Hotspur, maar hij heeft het team nog niet op de juiste spoor weten te krijgen.

Sterker nog: degradatie dreigt steeds realistischer te worden voor Spurs. De Londense club heeft in de Premier League slechts dertig punten verzameld. Daarmee staan ze slechts één punt boven de degradatiestreep.

Champions League

Daarnaast hebben Tudor en zijn mannen eerder deze week een ontzettend modderfiguur geslagen in de Champions League. Er werd met 5-2 verloren van Atletico Madrid. Na nog geen twintig minuten spelen stond de Londense club door blunders van doelman Antonin Kinsky en verdediger Micky van de Ven al met 3-0 achter. Uitschakeling in het miljoenenbal lijkt dan ook aanstaande.