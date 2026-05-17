Chelsea heeft een grote slag geslagen voor het nieuwe seizoen. De Londense topclub heeft Xabi Alonso aangesteld om de boel weer vlot te trekken na een rumoerig jaar in de Premier League. De Spaanse toptrainer zat zonder werk sinds hij afgelopen winter bij Real Madrid moest vertrekken. Eerder coachte hij Bayer Leverkusen naar de landstitel in Duitsland.

De 44-jarige oefenmeester, die de absolute topkandidaat was voor de Londenaren, reisde vorige week in het geheim naar Londen voor een ontmoeting met de clubleiding, zo meldt The Athletic. Tijdens dit bezoek stemde Alonso officieel in met het sportieve project. Hij wordt als hij begint op 1 juli, de opvolger van de ontslagen Liam Rosenior.

Met Xabi Alonso krijgt de Nederlandse verdediger Jorrel Hato op Stamford Bridge een nieuwe trainer en niet zomaar iemand. 'Hij wordt niet alleen gezien als een buitengewone voetbaltrainer, maar is ook een bewezen leider en partner op meerdere gebieden', schrijft Chelsea in de officiële bekendmakting. "Chelsea is een van de grootste clubs in het wereldvoetbal en het vult me met immense trots om trainer te worden van deze geweldige club", zei de Spanjaard zelf.

Trainersloopbaan Alonso

De Spanjaard wordt gezien als de sleutelfiguur die de clubleiding zocht om stabiliteit te brengen, het jonge team te ontwikkelen en Chelsea weer consistent op koers te brengen voor nationale en Europese titels. Alonso baarde in het seizoen 2023/2024 opzien in de Bundesliga door Bayer Leverkusen voor het eerst in de geschiedenis naar de Duitse titel te leiden.

Dat zorgde voor interesse van Real Madrid, waar hij afgelopen seizoen aan de slag ging. Hoewel zijn start bij de Madrilenen voortvarend verliep door De Koninklijke aan tien zeges te helpen in elf competitieduels, vertrok Alonso al na een half jaar na zijn komst. Mindere resultaten en onenigheid met een aantal spelers kostten hem uiteindelijk de kop bij de Spaanse grootmacht.

Trainerskerkhof

Stamford Bridge is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een waar trainerskerkhof. Sinds Thomas Tüchel in 2022 de Champions League won met de ploeg en in september daarna ontslagen werd, versleten 'The Blues' al zes coaches. Calum McFarlane kwam tweemaal opdraven als interim om het gat op de bank te vullen. Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca en Rosenior moesten allemaal vroegtijdig weg.

