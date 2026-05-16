Manchester City heeft zaterdag voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de FA Cup gewonnen. Het werd een spannende finale tegen Chelsea, maar door een weergaloos hakje van Antoine Semenyo ging de ploeg van Pep Guardiola met de prijs naar huis.

Het was voor City de achtste keer dat zij de beker op hun naam mochten schrijven. Eerder dit seizoen wonnen zij ook al de League Cup, door Arsenal in de finale te verslaan.

De nederlaag tegen City betekent dat een vervelende reeks voor Chelsea zich doorzet. De afgelopen zeven finales die de club uit Londen speelde op Wembley werden namelijk verloren door The Blues.

Koninklijk bezoek

Bij Chelsea begon Jorrel Hato in de basis, terwijl Nathan Aké en Tijjani Reijnders de hele wedstrijd vanaf de bank toekeken bij Manchester City. Hato had door zijn basisplaats het geluk de hand te schudden van prins William, die alle spelers en de arbitrage een goede wedstrijd wenste. Na afloop was de prins degene die de beker uitreikt aan Manchester City.

Briljant hakje

Het werd een spannende finale tussen favoriet City en underdog Chelsea. De thuisploeg uit Londen zullen met weinig vertrouwen naar Wembley af zijn gereisd gezien de huidige vorm, maar ze hielden de ploeg van Pep Guardiola goed in de tang.

Het bleef lang 0-0, maar toch was het de club uit Manchester dat op voorsprong kwam. Een lage voorzet van Erling Haaland werd binnengewerkt door Antoine Semenyo. Dit deed de vleugelspeler, die in de winter overkwam van Bournemouth, met een briljant hakje. Een schitterende treffer van de Ghanees.

Titelstrijd

Manchester City doet ook nog mee in de titelstrijd in de Premier League. Arsenal heeft de beste papieren, maar met nog twee duels te gaan is de achterstand maar twee punten. Voor Guardiola kan het een mooi eind aan zijn City-carrière zijn, want er gaan geruchten dat de Spanjaard er na dit seizoen mee stopt bij de club waar hij al sinds 2016.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover