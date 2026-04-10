Cristiano Ronaldo is hard op weg de magische grens van 1000 doelpunten te beslechten. De Portugees staat na twee onlangs gescoorde goals op 967 treffers. Of zijn het er 961? Die discussie is inmiddels opgelaaid.

Hij rent nog altijd alsof de tijd geen vat op hem krijgt. Op 41-jarige leeftijd is Cristiano Ronaldo hard op weg geschiedenis te schrijven. Nog altijd is hij het doelpunten maken niet verleerd. Dat deed hij in Manchester, Madrid, Turijn en ver daarbuiten.

Sommige goals kwamen als bliksem: een sprint langs de flank, een knal die het net deed zingen. Andere hingen in de lucht, gedragen door een sprong die de zwaartekracht even deed twijfelen. En soms was het gewoon een tikje, een fluistering tegen de bal, genoeg om geschiedenis weer één cijfer hoger te duwen.

Twijfels over goals Cristiano Ronaldo

Duizend doelpunten. Het klinkt bijna mythisch, als een verhaal uit een ander tijdperk. En toch jaagt Ronaldo er nog altijd achteraan, met dezelfde blik als toen hij voor het eerst een bal tegen een muur trapte. Toch is er twijfel ontstaan over het aantal officiële doelpunten die Ronaldo heeft gemaakt.

967 of 961? De discussie over het aantal doelpunten van Cristiano Ronaldo, gescoord in ruim twee decennia carrière, laaide de afgelopen dagen op. Centraal in de kwestie staan zes treffers van de Al Nassr-aanvaller in de Arab Club Champions Cup van 2023.

Al Nassr won de trofee en Ronaldo werd topscorer, maar de FIFA erkent het toernooi niet als officieel. De twijfel over de status van deze zes doelpunten zorgde voor ophef... en de Portugese aanvaller bleef niet onberoerd.

Cristiano Ronaldo laat van zich horen

Cristiano Ronaldo reageerde ironisch op een bericht van een Braziliaanse fanpagina over het onderwerp: "Accepteren is een deugd." De twijfel is nog niet weggenomen, maar de Portugese aanvaller heeft al een standpunt ingenomen dat hem dichter bij de felbegeerde 1000 doelpunten brengt.

🚨BREAKING: Sofascore has taken 6 goals away from Cristiano Ronaldo, dropping his tally to 961.



All goals removed were from the 2023 Arab Cup. pic.twitter.com/xI30xcNuwS — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 6, 2026

Zaterdag gaat de jacht op de bijzondere mijlpaal verder. Dan neemt koploper Al Nassr het op tegen Al Akhdoud, de nummer 17 van de Saudi Pro League. Een hattrick brengt Ronaldo op 970. Of is het toch 967? Zijn doelpunten kan de club hard gebruiken, want op verliespunten staat Al-Nassr een punt achter Al-Hilal. Spanning alom in de Saoedische competitie, op meerdere vlakken.