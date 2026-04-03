Cristiano Ronaldo mag dan al 41 jaar oud zijn, de Portugese voetballer blijft aan de lopende band scoren. Hij speelt inmiddels bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië en verlengde zijn contract met nog een jaar. Allemaal met één doel: de grens van 1000 doelpunten in zijn carrière doorbreken. Waar staat de teller nu op en wanneer kan hij die mijlpaal bereiken?

In september 2024 slechtte hij de grens van 900 goals in zijn carrière door voor Portugal maar weer eens goals te maken. Daarmee is Ronaldo, die in februari 41 jaar oud wordt, al een tijdje de man met de meeste goals ooit, maar hij zou zichzelf niet zijn als hij niet meer wilde. In het najaar van 2025 maakte hij zijn 950ste, waardoor de jacht op de 1000ste treffer nog altijd in volle gang is.

Duizend goals

Een 1000e doelpunt in zijn loopbaan zou de kers op de taart kunnen zijn van een van de beste voetballers ooit. Sky Sports zocht uit hoe lang het duurt totdat Ronaldo, ondertussen al 41 jaar oud maar nog altijd topfit, die mijlpaal zal bereiken.

Tussen zijn 800e en 900e goal zaten 1008 dagen. Dat is iets minder dan drie jaar. Dat zou betekenen dat oude rot Ronaldo tenminste door moet spelen tot de zomer van 2027. En dat niet alleen: dan moet hij ook zo doorgaan met het maken van doelpunten.

Hoe veel goals heeft Cristiano Ronaldo nog nodig om 1000 goals te halen?

Voor zijn Saoedische club scoort Ronaldo echter aan de lopende band. En ook namens Portugal weet hij het doel te vinden. Door een hamstringblessure kwam Ronaldo in de maand maart niet in actie voor zowel club als land. Maar bij zijn rentree begin april liet hij zich direct zien met twee goals tegen Al Najma. Dus staat de teller op liefst 967 treffers. CR7 heeft dus nog 33 goals nodig.

Door tot 2027?

Op deze leeftijd voetballen op het hoogste niveau en nog 33 keer scoren lijkt erg lastig om te realiseren, maar als iemand het kan, dan is het Cristiano Ronaldo. Daarmee zou de Portugees zich nog prominenter in de geschiedenis van het voetbal schieten. Messi probeert achter hem bij Inter Miami ook aan zijn teller te werken. Ooit zal de discussie beslecht worden tussen de twee supersterren: wie is er beter, Ronaldo of Messi? Qua doelpunten lijkt de Portugees de strijd te winnen in ieder geval.