De voetbalwereld kreeg afgelopen week met een schock te maken toen oud-topkeeper Alex Manninger plots kwam te overlijden. Zijn vrouw Emily komt daags na het ongeval met een indrukwekkend eerbetoon aan haar man. Daarin stelt ze dat hun familie totaal 'gebroken' is.

Alex Manning kwam vorige week in de buurt van zijn huis nabij het Oostenrijkse Salzburg om het leven bij een noodlottig ongeval. Hij werd met zijn auto geraakt door een passerende trein bij een spoorwegovergang. De oud-keeper speelde in zijn carrière onder meer bij Fiorentina, Juventus en Arsenal. waar hij samen speelde met Dennis Bergkamp en Marc Overmars. Zijn vrouw Emily komt met een zeer ontroerend eerbetoon aan haar overleden man.

'Onvoorstelbare pijn'

"Alex, ik kan de onvoorstelbare pijn die ik voel niet onder woorden brengen", begint vrouw Emily zeer openhartig op haar Facebook. " We zijn niet het soort familie dat zulk verdriet en pijn in het openbaar deelt, maar ik heb geen keus, want de overweldigende hoeveelheid liefde van over de hele wereld heeft me enorm geraakt."

"Ik vind het belangrijk om te beschrijven hoe je thuis was, en ook hoe erg je werd bewonderd op het veld", vervolgt Emily. "Ik zit vandaag met ons gezin thuis en probeer te bevatten dat dit nu onze realiteit is. Het is ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk, om de extreme tragedie die we als gezin meemaken onder woorden te brengen."

Naast zijn vrouw Emily laat Manninger ook twee zoons achter. Zij zijn het mooiste geschenk uit de relatie van de twee. "Alex, bedankt voor onze twee zoons, Alexander en Nicolas. Zij zijn mijn hart en ziel. We hebben het er vaak over gehad hoe alles precies zo is gelopen als je het had gepland. Alex, je was de meest fantastische vader voor de jongens – ze waren dol op je."

'Voor altijd'

"We hadden zo'n perfect leven", stelt Emily. "Je hebt een enorme impact gehad op zoveel mensen die je hebt ontmoet. Je had veel gereisd, was ervaren en verstandig. Ik vond je zo interessant, en zoveel anderen vonden het heerlijk om gewoon met je te zitten en te praten. Je was een geweldige zoon voor je lieve moeder."

"Het nieuws heeft me als persoon gebroken, en ons hele gezin ook. Ik moet nu sterk zijn voor jou en onze zonen." Emily eindigt met een lief eerbetoon aan haar man. "Tot ziens, bedankt, Lexx. Ik zal voor altijd van je houden. 'Je meisje' Emily." Ze kan op zeer veel steunende berichtjes rekenen die haar hebben overweldigd. Ook de oud-clubs van Manninger kwamen vorige week al met een eerbetoon aan de overleden keeper, waaronder Juventus dat tot veel ontroering leidde.