De voetbalwereld is in diepe rouw. Voormalig doelman Alex Manninger is donderdag plotseling overleden. De oud-speler van Arsenal, Juventus en Liverpool kwam om het leven bij een ongeluk.

Het fatale ongeluk van Manninger gebeurde in het Oostenrijkse dorp Nussdorf am Haunsberg. De voormalig keeper zat volgens Oostenrijkse media donderdagochtend achter het stuur van een auto toen die bij een spporwegovergang werd geraakt door een trein. Manninger is 48 jaar oud geworden.

Oud-ploeggenoot van Dennis Bergkamp en Marc Overmars

Manninger speelde in zijn loopbaan voor grote clubs als Arsenal, Juventus en Liverpool. De Oostenrijker maakte faam in eigen land en werd in 1997 vastgelegd door Arsenal. Hij stond daar vijf jaar onder contract bij Arsenal en speelde toen samen met onder anderen Dennis Bergkamp en Marc Overmars. In 1998 won Manninger samen met de twee Nederlandse kampioen bij Arsenal zowel de landstitel als de FA Cup. Zelf speelde de Oostenrijker dat seizoen zestien duels.

De Oostenrijker belandde in 2008 bij Juventus en was daar net als bij Arsenal voornamelijk tweede doelman. Door een aantal blessures bij Gianluigi Buffon kwam hij uiteindelijk toch nog tot veertig duels voor De Oude Dame.

Pensioen bij Liverpool

Manninger tekende in de nadagen van zijn carrière nog verrassend een contract bij Liverpool. Hij was daar nog één seizoen de ploeggenoot van Georginio Wijnaldum. De Oostenrijker werd door coach Jürgen Klopp echter enkel als derde keeper achter Loris Karius en Simon Mignolet gebruikt en speelde uiteindelijk geen seconde voor de Engelse topclub.

International van Oostenrijk

De doelman speelde ook 33 wedstrijden voor het Oostenrijkse elftal. Hij maakte zijn debuut in 1999 en speelde zijn laatste interland tien jaar later. Manninger maakte deel uit van de Oostenrijkse selectie op het EK van 2008, maar speelde in eigen land geen minuut.